Après leur exploit a l’Afrobasket U18 : Orange-Mali offre 24 millions Fcfa aux championnes et champions

Orange-Mali, sponsor officiel de la Fédération malienne de basket-ball (FMBB) a organisé le lundi 14 octobre dernier, à son siège à l’ACI 2000, une réception pour les équipes nationales U18 (filles et garçons) après leur sacre à l’Afrobasket U18, Afrique du Sud 2024. Au cours de cette cérémonie, le DG d’Orange-Mali a offert 24 millions de F CFA pour les deux équipes, dont 10 millions pour chaque catégorie et 4 millions supplémentaires comme prime de qualification à la Coupe du monde.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Kadiatou Aw, cheffe de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Aboubacar Sadick Diop, directeur général d’Orange-Mali, Djibrilla Cissé, vice-président de la Fédération malienne de basket-ball, ainsi que plusieurs cadres d’Orange-Mali.

Après avoir réservé un accueil chaleureux aux champions et aux championnes lors de leur retour au pays, le sponsor officiel de la Fédération malienne de basket-ball vient encore de les célébrer à travers une grande réception. Au cours de cette réception, le DG d’Orange-Mali a offert 24 millions de F CFA aux joueurs et aux joueuses des équipes nationales U18 afin de les encourager.

Les 24 millions ont été partagés comme suit : 10 millions de F CFA pour chaque équipe (filles et garçons). Et deux millions de F CFA pour chaque équipe en guise de prime de qualification à la Coupe du monde de basket-ball U19, prévue à Lausanne en Suisse en 2025. En plus de cela, les meilleurs MVP (filles et garçons) ont reçu 500 000 F CFA chacun d’Orange-Mali. Selon le Directeur Général d’Orange-Mali, nos Aiglonnes et Aiglons, se sont imposés avec brio lors de l’Afrobasket U18, Afrique Sud 2024. “Ils viennent ainsi de graver leurs noms et celui du Mali en lettres d’or dans l’histoire du sport africain. Un moment unique, rare, exceptionnel : deux coupes d’Afrique remportées le même soir, dans la même salle et dans la même ville. Quelle immense fierté pour le peuple malien. Neuf titres de championne d’Afrique des nations de basket-ball pour les filles et 3 titres pour les garçons n peuvent être le fruit du hasard. Vous avez été au sommet grâce à votre talent, mais aussi grâce à votre dévouement, votre esprit de sacrifice et votre engagement sans faille pour le Mali”, a-t-il salué, ajoutant qu’Orange-Mali en tant que sponsor officiel est honoré et conforté d’avoir fait le choix, depuis 16 ans, d’accompagner la Fédération malienne de basket-ball.

Il a indiqué que les deux équipes viennent de faire une nouvelle fois honneur à l’ensemble du peuple malien. “Notre partenariat avec la Fédération malienne de basket-ball est pour nous une source de satisfaction. Permettez-moi de renouveler à l’ensemble des encadreurs nos vives félicitations pour leur engagement auprès des jeunes dans la promotion de cette discipline qui ne manque pas de faire ses preuves. Cet événement est opportun pour manifester notre fierté et notre satisfaction d’être le sponsor officiel de la Fédération malienne de basket-ball et nous pouvons dire sans risque de se tromper que ce partenariat est exemplaire et gagnant à tout point de vue”, a-t-il précisé.

Visiblement très heureux, le vice-président de la FMBB a remercié pour cette cérémonie de reconnaissance à l’endroit des champions et championnes d’Afrique U18 de basket-ball. “Nous ne sommes point étonnés de cette cérémonie de reconnaissance et de récompense du mérite au regard de l’exemplarité du partenariat qui lie Orange-Mali à la FMBB. Et les jeunes champions sauront l’apprécier à sa juste valeur.

Ce partenariat avec Orange-Mali, il convient de le saluer, de le magnifier et surtout de le pérenniser en le vivifiant davantage. En effet, nous sommes aujourd’hui au sommet du basket-ball africain et comptons parmi les meilleurs au plan international grâce au soutien consistant, remarquable et indéfectible d’Orange-Mali. Et, nous nous devons d’y rester aussi longtemps que possible”, a-t-il laissé entendre.

Cette cérémonie de remise des récompenses aux deux équipes nationales a été rehaussée par la prestation des artistes Nampé Sadio et Dr Keb. Chacun a chanté deux morceaux en l’honneur des champions et des championnes.

Mahamadou Traoré

