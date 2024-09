Arbitrage : Les hommes en noir fourbissent leurs armes

Au seuil de l’ouverture de la saison 2024-2025 de la fédération malienne de football, les arbitres d’élite du football malien affûtent leurs armes. Du 2 au 6 septembre, ils ont suivi une formation sur les nouvelles lois introduites dans leur métier. La trentaine d’homme en noir était à l’école de la Fifa sous la houlette de l’instructeur Mauricien An Yann Lim Kee Chong.

La session de recyclage de cinq jours était destinée aux arbitres fédéraux et internationaux. Outre l’instructeur Mauricien de la Fifa, des instructeurs maliens ont également partagé leur savoir-faire avec leurs jeunes collègues. Il s’agit notamment de : Koman Coulibaly, Dramane Danté, Seydou Traoré, Ibrahima Haïdara, tous membres de la Commission Centrale des Arbitres de la Femafoot.

Après le test physique qui a connu un taux de réussite de 99 %, les apprenants ont ensuite regagné la salle de formation. Ainsi, à l’ouverture de la session au Stade du 26-Mars de Bamako, le 3e vice-président de la Fémafoot, Modibo Coulibaly, a exhorté les apprenants à l’assiduité afin de cerner les différents changements intervenus dans les lois de jeu avant de mettre l’accent sur l’importance du rôle des arbitres dans un match de football. Modibo Coulibaly a également mis en avant l’intérêt que le président Mamoutou Touré et son Comité Exécutif accordent à la formation des acteurs du football malien “car la ressource humaine bien formée est gage de développement et de bonnes performances”.

Prenant la parole, à tour de rôle, le président de la Commission Centrale des Arbitres, Dramane Danté, le Directeur du département de l’arbitrage de la Femafoot, Koman Coulibaly et l’instructeur Fifa, An Yann Lim Kee Chong, ont tous salué l’engagement et la vision du président Mamoutou Touré et son Comité Exécutif qui ne ménagent aucun effort pour la formation des acteurs du football en général et des arbitres en particulier, a fait savoir la Cellule de communication de la Fédération.

A l’issue de cette session de recyclage, les arbitres d’élite maliens se sont imprégnés aux différents changements notoires intervenus dans les lois du jeu. « Ils sont bien outillés pour aborder la nouvelle saison avec sa saveur particulière qui est le démarrage du championnat professionnel cette année. »

Alassane Cissouma

