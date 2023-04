Assemblée générale ordinaire de la Femafoot : Bavieux tend encore une fois la main aux acteurs du football

La Fédération malienne de football a tenu hier jeudi 30 mars au Millenium Hôtel sa 50ème assemblée générale ordinaire. Dressant le bilan de ses quatre ans à la tête de la Fédération, Mamoutou Touré Baveux a tendu la main aux acteurs du football malien.

Le Président de la Fédération malienne de football Mamoutou Touré Baveux est longuement revenu sur ses quatre années passées à la tête de la Fédération. En si peu de temps, dit-il, nous avons mis à disposition tous les textes indispensables pour une bonne gouvernance de notre football. En matière d’accompagnement financier, poursuit-il, en plus de supporter entièrement les charges organisationnelles de toutes les compétitions nationales, le comité exécutif a fortement appuyé nos clubs engagés dans les compétitions africaines en leur octroyant une subvention financière en supportant toutes les dépenses organisationnelles, ainsi que le paiement des indemnités dues aux officiels de la CAF.

Selon le Président de la Femafoot, en matière d’investissements et toujours dans le cadre des engagements pris en 2019, le comité exécutif, avec l’appui de la Fifa, a mis en chantier la construction d’un nouveau centre technique “ultramoderne” à Bamako. Le patron du football malien n’a pas manqué d’ajouter la construction des sièges pour chacune des ligues régionales et cela, sur fonds propres de la Fédération. A l’en croire, le comité exécutif est résolu à apporter son concours dans l’amélioration de la qualité des infrastructures sportives au niveau des régions et des cercles pour booster le football dans ces localités. A ses dires, le comité exécutif dans sa quête de redonner au football malien la considération qu’il mérite a réussi à faire venir dans notre pays les plus hautes autorités du football africain et mondial avec la visite au Mali de Patrice Motsepe et celle très remarquée de Gianni Infantino, qui a profité de son séjour pour procéder à la pose de la première pierre du nouveau centre technique de la Femafoot.

Selon le Président de la Fédération malienne de football, au cours de ce mandat finissant, ils ont tout mis en œuvre pour réussir une véritable réconciliation des acteurs. Si certains, les plus nombreux, ont accepté la main tendue du bureau exécutif, d’autres par contre sont restés dans leur posture d’affrontement permanent et de blocage du football. ” Malgré tout, nous ne nous lasserons jamais dans notre quête de réconcilier tous les membres de la grande famille du football de notre pays”, a-t-il conclu.

Au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports qu’il représente, Mamadou Sidibé a salué les efforts louables que le comité exécutif ne cesse de déployer pour le développement du football au Mali. Notamment avec les qualifications récemment des cadets à la CAN de leur catégorie en Algérie et celle de l’équipe nationale espoir à la CAN U – 23 et l’équipe nationale qui est sur le point de se qualifier pour la CAN Côte d’Ivoire 2023. Malgré ces résultats réconfortants, poursuit le représentant du ministre, des efforts restent à faire dans le sens de l’amélioration de l’organisation et le management autour de nos sélections nationales pour l’atteinte des objectifs fixés à travers les contrats signés par les différents sélectionneurs engagés et garantis par l’Etat malien par un protocole d’accord signé pour la circonstance. Selon Mamadou Sidibé, ces mêmes efforts doivent être consentis par rapport à l’amélioration aussi de la gouvernance au sein de leur organisation avec plus de consensus possible et le respect scrupuleux des textes qui régissent le fonctionnement normal de l’administration du football malien. ” Cela passe par l’apaisement et une plus grande responsabilité des acteurs de football autour du leadership du comité exécutif et son Président” a-t-il précisé.

Pour le représentant du ministre, le football étant un élément essentiel pour contribuer à la stabilité du pays, le département des Sports continuera toujours à faire des plaidoyers auprès des autorités du pays pour l’accompagnement substantiel du football à l’échelle nationale et internationale à travers les différentes prises en charge des équipes nationales engagées dans les compétitions internationales.

A noter que les travaux de la 50ème assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football se sont poursuivis dans une atmosphère conviviale entre les membres de la dite assemblée.

Almihidi Touré

