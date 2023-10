Assemblée générale ordinaire : Le Cnosm, la faîtière des sports, en conclave ce samedi !

Le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), sous la houlette de son président, Habib Sissoko, organise ce samedi son assemblée générale ordinaire, occasion, pour lui, de faire le bilan de l’exercice écoulé mais aussi et surtout de fixer le prochain cap.

Depuis que M. Sissoko a été porté à la tête du Mouvement olympique, en mars 2000, le Cnosm ne cesse d’engranger des succès. Outre la tenue régulière de ses instances, le Comité olympique se bat sans relâche pour l’épanouissement de tous les sports en République du Mali.

A cet égard, il a développé un partenariat fécond avec Moov Africa Malitel qui profite à toutes les fédérations sportives qui peuvent par ce fait organiser des activités et compétitions.

Conscient que la cohésion et l’entente sont sources de progrès en toute chose, le Cnosm a également mis en place un mécanisme en son sein pour régler les conflits au sein des fédérations, dont le bien-fondé n’est plus à démontrer.

Transparence, rigueur dans la gestion et fraternité : voilà le socle sur lequel repose la gouvernance Habib Sissoko qui fait dans émules en Afrique et dans le monde. El Hadj A.B.HAIDARA

WAHABOU ZOROMé, PRESIDENT DE LA FéDéRATION MALIENNE D’ESCRIME

“Sans le sponsoring de Moov Africa Malitel, nous serions dans un silence total sur le plan vulgarisation et développement du sport au Mali”

Naturellement, nous plaçons cet évènement sous le signe de l’entente, de la cohésion, mais aussi de la confiance entre différentes fédérations affiliées au Cnosm. Depuis un certain temps, le Cnosm est à pied d’œuvre pour relancer, accompagner, redynamiser et orienter toutes les fédérations sportives afin que chacune des fédérations puisse pratiquer son sport dans les meilleures conditions possibles avec un accompagnement technique et financier.

Aujourd’hui, tout le monde connait ce que valent Habib Sissoko et l’équipe qui l’entoure. Habib se bat depuis des années pour une bonne gouvernance au sein du Cnosm. Je pense que la gouvernance du Cnosm est un modèle que l’ensemble des fédérations sportives doivent pouvoir imiter pour le bien du sport. Comme les gens disent souvent, sans le Nil, l’Egypte serait un désert total, autant, nous pouvons dire par rapport à l’Egypte, mais autant aussi nous pouvons dire par rapport à ce sponsoring de Moov Africa Malitel.

Le sponsoring Moov Africa Malitel sort du cadre commercial, c’est une entreprise citoyenne qui pose des actes citoyens pour le Cnosm, mais également pour les fédérations sportives nationales. Sans ce sponsoring, je pense que nous serions dans un silence total sur le plan de la vulgarisation et du développement du sport au Mali”

MAHAMADOU DRABA, TRéSORIER GéNéRAL DE LA FéDéRATION MALIENNE DE BOXE

“Si nous arrivons à exécuter nos programmes, c’est grâce au sponsoring de Moov Africa Malitel”

Pour cette année, nous plaçons l’exercice 2022 sous le signe de l’entente, et de la confiance avec le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko et l’ensemble de son équipe. Sur le point de la gouvernance, il n’y a rien à dire, c’est la bonne gouvernance au sein du Cnosm. En plus de cela, il y a la transparence dans la gestion du Cnosm et toutes les fédérations profitent de cette bonne gouvernance. Cela fait des années que le Cnosm a initié ce grand projet de sponsoring à l’intention des fédérations sportives.

Les fédérations sportives étaient en détresse, mais grâce à ce sponsoring de Moov Africa Malitel, elles sont devenues des grandes fédérations. Nous nous réjouissons de ce sponsoring et nous en profitons largement. Aujourd’hui, si nous arrivons à exécuter nos programmes, c’est grâce au sponsoring de Moov Africa Malitel”.

KAWORY SISSOKO, PRéSIDENT DE LA FéDéRATION MALIENNE DE CRICKET :

“Pour nous, le bienfait du sponsoring de Moov Africa Malitel est immense”

Le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) organise le samedi 21 octobre prochain son assemblée générale ordinaire. Avant la tenue de cette rencontre des acteurs du sport malien, Kawory Sissoko, président de la Fédération malienne de cricket s’exprime sur l’apport du Cnosm dans la promotion et le développement des disciplines sportives au Mali.

Le président de la Fédération malienne de cricket indique qu’il place cette rencontre du Cnosm sous le signe de la bonne gouvernance, de la régularité et du bon fonctionnement. “Comme à l’accoutumée, le Cnosm est une organisation démocratique qui applique de façon correcte ses obligations. C’est ce qui fait que nous membres du Cnosm, sommes fiers de ce comité. En plus, c’est un plaisir de travailler avec une organisation qui incarne ces valeurs. Aujourd’hui, si on me demande de nommer un organisme qui se bat pour le développement du sport au Mali, je nommerai le Cnosm sous la houlette de son clairvoyant président, M. Habib Sissoko”, dit-il.

Parlant du sponsoring du Moov Africa Malitel sous la conduite du Cnosm, il précise que c’est les fédérations nationales sportives qui sont les premiers bénéficiaires de ce sponsoring. “Aujourd’hui, nos athlètes participent à des compétitions sous-régionales et internationales grâce à ce programme de sponsoring. Grâce à cet accompagnement, nous arrivons à faire vivre nos structures en organisant plus d’activité. Le bienfait du sponsoring de Moov Africa Malitel est immense pour nous parce qu’imaginons sans cet accompagnement qu’allait devenir le sport dans notre pays. Avec ce sponsoring, il y a eu beaucoup de progrès au niveau des athlètes et des dirigeants. L’ambiance qui existe aujourd’hui dans le milieu sportif est là grâce à ce programme de sponsoring du Moov Africa Malitel. Nous prions le Bon Dieu afin que ce sponsoring puisse continuer à faire rayonner le sport malien dans la sous-région et à travers le monde”, souhaite-t-il. Mahamadou Traoré

LADJI SARA, PRéSIDENT DE LA FéDéRATION MALIENNE DE JEU DE DAME

«Le président du Cnosm est à l’écoute de tout le monde”

Je viens d’être élu président de la Fédération malienne de jeu de dames, mais déjà, j’ai constaté que le Cnosm est un atout important pour les fédérations sportives. Je pense que nous plaçons l’exercice 2022 sous le signe de la continuité. Pour le moment, je pense que la gouvernance du Cnosm est très bonne parce que nous sommes associés à beaucoup de choses. Nos avis sont pris en compte à chaque activité du Cnosm. Il est important de souligner que le président du Cnosm, Monsieur Habib Sissoko est très disponible et à l’écoute de tout le monde. Nous ne savons pas trop de choses sur la relation entre le Cnosm et Moov Africa Malitel, je sais que le Cnosm nous accompagne malgré les difficultés. Le sponsoring se fait de façon équitable en fonction de la taille des fédérations et des besoins des uns et des autres”.

