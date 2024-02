Beach Soccer-Coupe Du Monde : Sénégal, Egypte, porte-étendards africains

Le coup d’envoi de la Coupe du monde de Beach Soccer a été donné le 15 février dernier. Sur les 16 équipes participantes, deux représentent l’Afrique à ce tournoi mondial qui se déroulera à Dubaï jusqu’au 25 février.

Organisatrice de la compétition au même titre que le Coupe du monde de football normal, la Fifa a indiqué que cette 12e édition s’annonce particulièrement compétitive, malgré l’absence de la Russie, qui avait remporté le titre chez elle, en 2021. Quintuple lauréat de l’épreuve, le Brésil compte naturellement parmi les favoris. Finaliste malheureux il y a trois ans, le Japon nourrit lui aussi de grandes ambitions. L’Italie aborde ce rendez-vous avec le statut de championne d’Europe en titre, ce qui lui confère quelques responsabilités. « Les rencontres se composent de trois périodes de 12 minutes, avec une pause de trois minutes. Les matches se déroulent sur un rythme élevé, où les arrêts de jeu sont rares. De ce fait, les buts sont généralement assez nombreux. Les remises en jeu rapides et le fait que les joueurs puissent marquer de n’importe quelle position sur le terrain produisent des confrontations très intenses. Physiquement, techniquement et psychologiquement, les joueurs doivent faire face à des conditions très exigeantes. Chaque équipe se compose de cinq joueurs (dont un gardien de but), mais en raison des remplacements illimités et de la nature imprévisible de la surface de jeu, les rebondissements sont monnaie courante », a expliqué l’instance suprême du ballon rond mondial.

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, et sa dauphine l’Égypte sont les deux représentants africains lors de ce Mondial. Le Sénégal, quadruple champion d’Afrique, et l’Égypte ont obtenu leur billet pour l’événement mondial en tant que finalistes de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer de la CAF, qui s’est tenue au Mozambique en 2022. Vice-championne d’Afrique, l’Égypte fait partie d’un groupe A composé des Émirats arabes unis (pays hôte), de l’Italie et des États-Unis. Le Sénégal, se retrouve dans un groupe C composé de la Biélorussie, la Colombie et le Japon. En rappel, la Caf a rappelé que l’Afrique n’est pas encore parvenue à monter sur le podium mondial du tournoi. Le Sénégal est passé tout près lors de la dernière édition (2021) en Russie, où il a manqué la médaille de bronze à la suite d’une courte défaite 9-7 contre la Suisse.

Le cas Éric Cantona

Appelé football de sable, le Beach soccer a été pratiqué par des anciens footballeurs. C’est le cas du Français Eric Cantona. Surnommé le King, comme l’a rappelé la Fifa, Éric Cantona est l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération. De ses débuts à l’AJ Auxerre à son apogée à Manchester United en passant par l’Olympique de Marseille ou Leeds, le charisme du Français ne laisse personne indifférent. Durant quinze ans, l’enfant du quartier des Caillols a porté le maillot bleu floqué du coq doré. En 1997, l’attaquant change de cap et se dirige vers le Beach Soccer. En 2001, il perd la finale contre le Portugal en tant que joueur. Trois ans plus tard, il est nommé sélectionneur de l’équipe de France de Beach Soccer, tout en gardant sa casquette de joueur. Les résultats ne se font pas attendre. Les Bleus remportent leur premier titre de champion du monde en 2005 et Cantona devient le premier sélectionneur français de Beach Soccer à glaner le titre mondial.

A.C

