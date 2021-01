“C’est ma façon de voir les choses et surtout dans un club sans titre depuis plus d’une décennie, je pense que chaque compétition devient encore plus importante. Si nous gagnons deux matches, nous remportons un trophée – deux matches difficiles bien sûr – ce qui, je pense, serait une très bonne chose pour le club et les joueurs”, a ajouté l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United.

En revanche, José Mourinho a confessé sa frustration envers un calendrier très chargé pour Tottenham : “Je ne suis pas satisfait du calendrier depuis le premier jour et au premier jour, j’étais loin d’imaginer que j’aurais un match reporté. Je ne suis pas heureux depuis le premier jour que Man Utd et Man City n’aient pas débuté la saison en même temps, je comprends cela parce qu’ils méritent cette semaine supplémentaire à cause de la compétition en Ligue Europa et en Ligue des champions la saison dernière”.

“Ce que je ne comprends pas, c’est comment commencer la saison sans savoir quand ces matchs vont se jouer. Je crois que nous ne savions cela que la semaine dernière et je pense que c’est uniquement parce qu’il y avait de nouveaux matches à reporter. C’est la seule raison que nous connaissons maintenant à mon avis. Je voudrais savoir quand nous jouerons contre Fulham. Pour parler de la finale de la Coupe Carabao, je refuse de le faire, parce que peut-être que Brentford jouera la finale et pas nous. Mais j’aimerais savoir quand je jouerai contre Fulham, refusant totalement d’être puni par une congestion de matches fous comme nous l’étions en début de saison. J’attends”, a conclu l’entraîneur de Tottenham.

