Pas toujours convaincant sous le maillot parisien, le gardien de but de 41 ans a disputé 17 rencontres de Ligue 1, 5 de Ligue des champions et une en Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions. Il quitte le club de la capitale française avec un championnat de France et un Trophée des champions de plus à son palmarès.