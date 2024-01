CAN 2023 : Éric Sékou Chelle vise la 1ère place du groupe

Après l’Afrique du Sud et la Tunisie, le sélectionneur des Aigles a désormais le regard braqué sur la Namibie. Un dernier match de poules que le technicien veut gagner à tout prix pour terminer en tête du classement de la poule

L’Essor : Quelle analyse faites-vous du match nul contre la Tunisie ?

Éric Sékou Chelle : On est un peu déçu du résultat, comme tout le monde. Je pense qu’on n’a pas bien entamé le match, même si on a marqué sur une belle action. Après, on a commis des erreurs de placement et on a été sanctionné avec l’égalisation de la Tunisie. Sur l’ensemble du match, sur une mis à l’intensité et récupéré beaucoup de ballons dans la moitié du terrain.

On a également été mieux dans la maîtrise, mais il nous a manqué cette petite agressivité offensive pour concrétiser nos occasions. Il y avait une belle équipe de Tunisie en face. Je suis content de mes joueurs sur l’investissement et sur l’implication. On va continuer à bien préparer nos matchs. On se penche sur le match contre la Namibie qui aura lieu dans quelques jours à San-Pedro.

L’Essor : Quel bilan faites-vous des deux premières journées ?

Éric Sékou Chelle : Sur un joué deux matches, sur un marqué trois buts, encaissé un. Sur le premier match (contre l’Afrique du Sud 2-0, ndlr), on a été très bon dans l’intensité et dans la récupération, mais moins bon dans la maîtrise. Sur le match contre la Tunisie, on a gardé l’intensité et rajouté un peu de maîtrise. Pour le troisième match, il faut qu’on soit capable d’amener le ballon sur les attaquants, d’avoir un peu plus de profondeur qui va nous apporter des occasions. Il y a une progression, les joueurs sont un peu déçus du résultat du 2ème match, mais ça va. On est concentré sur le sujet, ça va bien se passer.

L’Essor : Vous avez tendance à privilégier le 4-4-2 losange pour débuter les matchs et terminer avec le 3-2-3-1. Une explication ?

Éric Sékou Chelle : Dans le losange, sur une maîtrise du ballon puisqu’on est en supériorité numérique au milieu de terrain. Et quand on trouve Kamory Doumbia entre les lignes, c’est très intéressant. Je termine le match dans un autre système aussi bien en fin de première période qu’en deuxième période parce que le 4-4-2 losange est un système énergivore.

C’est compliqué de garder l’intensité pendant 90 minutes, au-delà de 50 à 60 minutes, il faut essayer de trouver d’autres solutions avec le jeu un peu plus sur les côtés. J’ai une préférence pour le 4-4-2 losange tout simplement j’ai beaucoup de milieux de terrain mais sur certains matchs, je peux changer de système de jeu.

L’Essor : L’excès de confiance at-il pesé sur l’équipe contre la Tunisie ?

Éric Sékou Chelle : Je ne pense pas sincèrement qu’il y avait un excès de confiance. C’était un match intéressant, on n’a pas eu assez d’occasions nettes, mais on a développé du jeu, a choisi qu’on n’a pas réussi à faire contre l’Afrique du Sud. Je dirais que c’était un match très intéressant de la part des deux équipes. Il y a de l’agressivité et de l’intensité.

On aurait peut-être pu terminer mieux ce match, avec les situations intéressantes obtenues par Lassine Sinayoko, mais ça fait partie du football. On va bien se préparer pour affronter la Namibie et prendre les trois points. On a envie de tous gagner nos matchs.

