En battant le Nigeria (2-1) en finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football, le dimanche 11 février, la Côte d’Ivoire a égalé le nombre de trophées de sa victoire du jour pour désormais compter 3 titres continentaux. Les Bafana se sont imposés dans les tirs au but (6-5, 0-0 à l’issue du temps réglementaire) samedi au Stade Félix Houphouët Bobigny devant la RD Congo, en match comptant pour la 3è place pour décrocher la médaille de bronze. Instance organisatrice de la Can, la Confédération africaine de football (Caf) est revenue sur les chiffres et récompenses de cette 34e édition du tournoi.

Dans un match démarré avec beaucoup de tensions, ce sont les Éléphants qui contrôlent la première période avec les meilleures occasions de jeu. Max-Alain Gradel (17è) ou encore Simon Adingra (33è) n’arrivent pas à cadrer leur frappe. Et contre le cours du jeu à la 37è, William Troost-Ekong s’élève plus haut que la défense ivoirienne et catapulte le corner de Lookman dans les filets de Fofana. C’était la première véritable incursion des Super Eagles sur les buts des Éléphants. Le Nigeria va à la pause avec l’avantage au score (1-0).

Les Éléphant reviennent des vestiaires les mêmes intentions qu’à l’entame et se repartent vite à l’abordage des buts adverses. A la 49è, Gradel reprend un ballon mal repoussé par Nwabali mais sa frappe n’est pas assez puissante. La Côte d’ivoire continue de pousser pour égaliser. Mais la tête de Franck Kessie sur une remise de Adingra n’inquiète pas Nwabali (59è). Odilon Kossounou s’essaye aussi des 30m mais le gardien nigérian dévie le ballon.

Sur le corner qui suit, Kessie trouve enfin l’égalisation (62è). Le match est relancé. Et les deux équipes continuent de se rendre coup pour coup. Tout le stade se lève comme un seul homme quand Sébastien Haller tente une reprise acrobatique mais la frappe passe à côté (74è). Ce n’est que partie remise. Six minutes, plus tard, sur un nouveau débordement d’Adingra sur son côté, Haller tend le pied devant Troost-Ekong et trompe Nwabali. La Côte d’Ivoire prend les devants dans cette finale. Le Nigeria tente de revenir au score mais en vain.

La Côte d’Ivoire remporte la Coupe d’Afrique des nations CAF TotalEnergies 2023 et devient le 1er pays organisateur à remporter la compétition depuis l’Egypte en 2006. Les Eléphants accrochent ainsi une troisième étoile à leur maillot, à égalité avec leurs adversaires du jour.

Les prix :

Meilleur joueur TotalEnergies: William Troost-Ekong (Nigéria)

Auteur de deux passes décisives dans la partie, le jeune Simon Andingra (22 ans) a été désigné Homme du match TotalEnergies de la finale. Mais le titre de meilleur joueur de toute la compétition revient au défenseur nigérian William Troost-Ekong, le principal pilier de la solide défense présentée par les Super Eagles dans le tournoi (seulement quatre buts encaissés en sept sorties).

Meilleur buteur Puma (Puma Golden Boat) : Emilio Nsue Lopez

Emilio Nsue Lopez reçoit le soulier d’or Puma de la Compétition. Auteur de 5 buts lors de la phase de groupes dont un triplé contre la Guinée-Bissau et un doublé face à la Côte d’Ivoire, l’attaquant et capitaine du Nzalang Nacional n’a jamais été rejoint en tête du classement des buteurs.

Meilleur gardien Ecobank : Ronwen Williams (Afrique du Sud)

Le titre du meilleur gardien Ecobank a été décerné au portier sud-africain Ronwen Williams dont les sauvetages héroïques et surtout les quatre tirs au but stoppés face au Cap Vert en quart de finale auront grandement marqué les esprits durant cette compétition.

Equipe Fair-Play Air Côte d’Ivoire : Afrique du Sud

L’Afrique du Sud, en plus de la troisième place au classement général, reçoit le trophée de l’Equipe Fair-Play Air Côte d’Ivoire de la compétition. « Les Bafana ont terminé à la troisième place de ce tournoi après avoir battu la République démocratique du Congo aux tirs au but. Les vainqueurs de l’édition 1996 ont terminé deuxièmes du Groupe E avant de surprendre le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde de la Fifa en 8es de finale et de battre le Cap-Vert en quart de finale. Ils ont malheureusement échoué face au Nigéria en demi-finale, mais sont sortis vainqueurs de la bataille pour la troisième place. Leur esprit sportif et leur fair-play leur ont valu de recevoir le prix du fair-play d’Air Côte d’Ivoire », a expliqué la Caf.

Rendez-vous au Maroc en 2025

Le secrétaire général de la Fédération royale marocaine de football a, par la même occasion, récupéré le flambeau pour l’organisation de la prochaine Can CAF TotalEnergies prévu en 2025 au Royaume chérifien.

CAN/CÔTE D’IVOIRE 2023

Des faits et chiffres à retenir

A l’issue de la finale de la Can Côte d’Ivoire 2023, la Caf a établi un tableau retraçant les faits et chiffres marquants.

Pour la 12e fois de l’histoire, le pays hôte a remporté la Coupe d’Afrique des Nations, une 1re depuis l’Égypte en 2006. Pour la Côte d’Ivoire, c’est son 3e titre dans la compétition, après 1992 au Sénégal et 2015 en Guinée équatoriale. Le Nigeria a subi une 5e élimination en finale de Coupe d’Afrique des Nations (après 1984, 1988, 1990 et 2000), égalant le Ghana comme équipe ayant le plus souvent terminé vice-championne d’Afrique.

Émerse Faé est le tout premier manager à remporter la Coupe d’Afrique des Nations sans avoir démarré le tournoi en tant qu’entraîneur principal de son équipe. Le Nigeria n’a tenté que 5 tirs lors de la finale, son plus faible total dans un match de Coupe d’Afrique des Nations depuis qu’Opta collecte ses données (2010). William Troost-Ekong (Nigeria) est le 1er défenseur/piston à marquer 3 buts lors d’une même édition de la Coupe d’Afrique des Nations depuis qu’Opta collecte ces données (2010).

William Troost-Ekong (Nigeria) et Sébastien Haller (Côte d’Ivoire) sont les premiers joueurs à marquer en demi-finale et finale d’une même édition de la Coupe d’Afrique des Nations depuis Gedo avec l’Égypte en 2010. Franck Kessié a inscrit 2 buts lors de ses 4 derniers matches de Coupe d’Afrique des Nations (1 v Sénégal en huitième de finale, 1 v Nigeria ce soir), après n’avoir trouvé le chemin des filets qu’une seule fois lors de ses 15 premiers dans la compétition. Il a marqué le tout 1er but de la Côte d’Ivoire en finale de la CAN, pour son 5e match à ce stade. Simon Adingra (Côte d’Ivoire) est le 1er joueur à délivrer 2 assists en finale de Coupe d’Afrique des Nations au 21e siècle.

L’attaquant de la Côte d’Ivoire Max-Alain Gradel est devenu, à 36 ans et 73 jours, le joueur de champ le plus âgé à disputer une finale de Coupe d’Afrique des Nations depuis qu’Opta collecte ces données (2008) et le 2e tous postes confondus, derrière le gardien de l’Égypte Essam el-Hadary (37 ans en 2010 et 44 ans en 2017).

C.

