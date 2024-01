CAN/Côte d’Ivoire 2023 : Nivellement des valeurs

La première journée de la Can Côte d’Ivoire 2023 s’est achevée le mercredi dernier avec les rencontres du groupe F. A l’analyse de la première sortie de chacune des 24 pays, l’on constate un nivellement de valeurs entre les prétendants à la couronne continentale.

La première journée de la Can 2023 a livré son verdict le mercredi passé avec deux belles affiches en clôture de cette sortie inaugurale de la vingtaine d’équipes. En 12 matchs disputés, 7 victoires ont été enregistrées contre 5 matchs nuls pour un total de 27 buts marqués. Au regard de la prestation de chacune des équipes, le constat fait ressortir un nivellement des valeurs. C’est ainsi que plusieurs grandes nations de football ont été contraintes soit au partage des points soit à la défaite. C’est le cas notamment du Nigeria, de l’Egypte, du Cameroun, de l’Algérie et du Ghana qui a été surpris par le Cap Vert. Face à des adversaires jugés beaucoup plus faibles, seuls le Sénégal et le Maroc ont été convaincants devant la Gambie et la Tanzanie après leur éclatante victoire de 3-0. Le Nigéria, le Cameroun et l’Egypte ont tous couru après l’égalisation pour éviter le revers.

A C.

Résultats et suite du programme

Samedi 13 Janvier

21h : Côte d’Ivoire-Guinée-Bissau : 2-0

Dimanche 14 Janvier

14h : Nigéria-Guinée Equatoriale : 1-1

17h : Egypte-Mozambique : 2-2

20h : Ghana-Cap Vert : 1-2

Lundi 15 Janvier

14h : Sénégal-Gambie : 3-0

17h : Cameroun-Guinée : 1-1

20h : Algérie-Angola : 1-1

Mardi 16 Janvier

14h : Burkina Faso-Mauritanie : 1-0

17h : Tunisie-Namibie : 0-1

20h : Mali-Afrique du Sud : 2-0

Mercredi 17 Janvier

17h : Maroc-Tanzanie : 3-0

20h : RD Congo-Zambie : 1-1

2e journée

Jeudi 18 Janvier

14h : Guinée Equatoriale-Guinée-Bissau

17h : Côte d’Ivoire-Nigéria

20h : Egypte-Ghana

Vendredi 19 Janvier

14h : Cap Vert-Mozambique

17h : Sénégal-Cameroun

20h : Guinée-Gambie

Samedi 20 Janvier

14h : Algérie-Burkina Faso

17h : Mauritanie-Angola

20h : Tunisie-Mali

Dimanche 21 Janvier

14h : Maroc-RD Congo

17h : Zambie-Tanzanie

20h : Afrique du Sud-Namibie

