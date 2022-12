Leo Messi a confirmé au quotidien argentin Olé qu’il allait disputer dimanche “son ultime match dans un Mondial” avec l’Argentine.

“Je suis fier de terminer ma carrière en Coupe du monde en jouant cette finale. Dimanche sera certainement mon dernier match dans un Mondial. Il reste de nombreuses années avant la prochaine Coupe du monde et je ne pense pas que cela sera encore possible. Et finir comme ça, c’est le mieux.” Lionel Messi, élu Homme du match Argentine-Croatie lors duquel il a marqué un but et délivré un assist, s’est confié après la qualification de l’Albiceleste pour la finale.