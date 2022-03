Appelé en renfort pour prêter main forte à l’encadrement technique des Aigles du Mali, Cédric Kanté affirme que le sélectionneur Mohamed Magassouba ne voit pas d’un mauvais œil l’arrivée du collège d’anciens joueurs internationaux dans le Nid des Aigles.

Alors qu’on se doutait de la bonne foi de Magassouba à vouloir collaborer avec le collège d’anciens joueurs appelé à sa rescousse pour les deux matches éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 contre la Tunisie (les 25 et 29 mars), Cédric Kanté est venu rassurer tout le monde. Dans des propos rapportés par la cellule de communication de la Fémafoot, l’ancien capitaine de l’équipe nationale a affirmé que l’actuel boss du staff technique, très contesté, « voit d’un bon œil » leur arrivée. « Un staff nombreux et uni est une force en plus. Convaincu de cela, Magassouba voit d’un bon œil notre arrivée. Il urge d’être positif et à fond derrière l’équipe en la mettant dans les meilleures dispositions pour qu’elle puisse combler les attentes à l’issue de ces deux matches qui sont, peut-être, les plus importants du football malien », a-t-il fait savoir.

Arrivé à Bamako depuis le mercredi, l’ancien international des Aigles s’est mis déjà au travail. Au cours de son séjour bamakois, il a multiplié les rencontres qui l’ont conduit chez le ministre des Sports, Mossa Ag Attaher. Ces rencontres, explique la Fémafoot, s’inscrivent dans le seul but de mobiliser toutes les forces vives du Mali pour une mobilisation et une organisation réussite autour de l’équipe en vue de ces deux matches cruciaux. « Cédric Kanté a eu une séance de travail avec le Président Bavieux, élargie aux vice-présidents et au sélectionneur national Mohamed Magassouba », nous apprend la Fémafoot qui estime que la dynamique est enclenchée autour des Aigles pour la réussite de la mission historique de qualification au Mondial 2022.

Alassane CISSOUMA

NID DES AIGLES

Le mea-culpa de Magassouba

Reconnaissant son tort, le sélectionneur des Aigles, Mohamed Magassouba, a présenté ses excuses pour sa mauvaise participation à la CAN Cameroun 2021 et l’écart de langage auquel il s’était livré à l’encontre des supporters des Aigles. « J’ai doublement fauté », a-t-il reconnu.

« Un péché avoué est à moitié pardonné », a-t-on coutume de le dire. En admettant son tort, Mohamed Magassouba désamorce un peu la situation très tendue qui prévalait autour de l’équipe nationale de football. Par la même occasion, le sélectionneur des Aigles se fait pardonner par bon nombre de personnes qu’il avait frustrées. Pris à partie pour ses propos discourtois et désobligeants, Mohamed Magassouba qui avait qualifié de « sans valeur et de mauvaise foi » les personnes ayant jugé sa participation à la CAN Cameroun 2021 comme étant un échec est finalement revenu à la raison le vendredi à l’occasion d’un point de presse convoqué pour l’occasion.

Au cours de ce point de presse qu’il a co-animé avec les 1er et 3e vice-présidents de la Fémafoot (Kassoum Coulibaly « Yambox » et Modibo Coulibaly), le sélectionneur des Aigles a tenu à présenter ses « sincères excuses » pour avoir doublement fauté. “J’ai doublement fauté. La première était une faute technique. La deuxième était cette interview à une radio. Je présente mes excuses à tous les Maliens pour les avoir déçus à la CAN” a-t-il dit avant d’inviter à se tourner vers les deux prochains matches qualificatifs à la Coupe du monde Qatar 2022 contre la Tunisie les 25 et 29 mars. Alors que le public sportif était très remonté, ce mea-culpa pourrait ainsi apaiser la tension et éteindre le feu qui couvait déjà.

Alassane CISSOUMA

