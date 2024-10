Cérémonie de consécration du mérite : Orange Mali offre 20 millions de FCFA aux champions de l’Afro basket U18 2024

Orange Mali sponsor officiel du sport malien, démontre une fois de plus son engagement envers le développement du basket au Mali avec la remise d’ un chèque de 20 millions de FCFA aux champions de l’Afro Basket U18 2024, et 01 millions aux champions. La cérémonie de remise s’est déroulée le lundi 14 octobre 2024 au siège d’Orange sis à l’ACI 2000.

Cette célébration des succès des champions de l’Afro basket U18 2024, a été marquée par la présence de la Directrice de cabinet du Ministère de la Jeunesse et des Sports Mme Kadidatou Aw, celle du Directeur général d’Orange Mali, M. Aboubacar Sadikh Diop, le 1er Vice-président de la Fédération malienne de basketball, M. Djibrilla Cissé ainsi que celle du président de l’association des journalistes sportifs du Mali (AJSM), M. Oumar Baba Traoré.

En guise de récompense à leurs succès, Orange a remis respectivement à l’équipe championne masculine et féminine une enveloppe de 10 000 000 FCFA. De plus, elles reçoivent chacune 2 000 000 CFA pour leur qualification à la Coupe du Monde. Chaque meilleur joueur des deux équipes (Most Valuable Player) a également reçu la somme de 500 000 FCFA. Il s’agit de Fatogoma Aristide Sanon et Oumou Koumaré.

Le Vice-président de la Fédération, Djirilla Cissé, a exprimé la gratitude de la fédération à Orange son constant accompagnement. « Nous sommes au sommet du basket africain aujourd’hui grâce à votre accompagnement… », a –t-il dit à l’occasion.

Le Directeur général d’Orange Mali, Aboubacar Sadikh Diop, a salué le mérite des champions, et réaffirmé l’engagement d’Orange au développement de la jeunesse malienne à travers le sport.

A l’occasion les joueurs ont vivement remercié Orange pour son soutien indéfectible à promouvoir leur discipline.

Les finalistes des gymnastiques Aérobic ont gagné une récompense d’un million de FCFA.

La cérémonie a été agrémentée par des prestations d’artistes, et s’est conclue par un cocktail.

Khaydiatou SANOGO/maliweb.net

