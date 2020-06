Championnat européen : Sekou Koïta et Mohamed Camara sacrés champions d’Autriche avec Salzburg

C’est le deuxième trophée remporté par les deux internationaux maliens avec les Rouges et blancs, après celui de la Coupe d’Autriche, conquise le 29 mai dernier

Le RB Salzbourg de Sékou Koïta et Mohamed Camara a décroché le titre de champion d’Autriche, dimanche en dominant à domicile Hartberg 3-0, au compte de la 30è journée de la Bundesliga. Le milieu de terrain malien Mohamed Camara était titulaire et a disputé les 90 mn de la partie, alors que Sékou Koïté était absent pour cause de blessure (l’international malien souffre de l’aine). Vainqueur de la coupe d’Autriche le 29 mai dernier, le RB Salzbourg réalise ainsi le doublé coupe-championnat.

C’est le septième sacre de rang du club, mais le premier pour les deux internationaux maliens, Sékou Koïta et Mohamed Camara. Toujours en Autriche, cette fois ci en 2è division, Liefering de Youba Diarra a dominé Wacker (4-1) mercredi dernier. Titulaire lors de la 24è journée, le jeune attaquant malien (22 ans) a participé à la large victoire de son équipe en marquant le 4è but à la 60è minute. Youba Diarra et son équipe pointe à la 5è place du classement avec 37 points. C’est le deuxième but en championnat de l’ancien joueur de Yeelen olympique, qui avait été éloigné des terrains pendant de longues semaines.

En Turquie, le capitaine des Aigles Abdoulaye Diaby et Besiktas ont battu Konyaspor 3-0 vendredi en ouverture de la 29è journée du championnat. L’attaquant malien a marqué le deuxième but en première période (45è min+2). Lors de la 28è journée, Abdoulaye Diaby a également fait trembler les filets. Désormais, Besiktas occupe la 5è place du championnat, avec 50 points. Pour mémoire, Abdoulaye Diaby est sous contrat avec le Sporting Portugal qui l’a prêté au Besiktas pour une saison. Au total, l’international malien a disputé 35 matches, toutes compétitions confondues pour 4 buts. D’ores et déjà, on sait que Diaby, comme l’appellent familièrement les supporters, ne sera pas conservé par le club turc et ce, malgré l’option d’achat incluse dans le contrat de prêt. C’est en tout cas ce qu’affirme le journal portugais A Bola qui indique également que le Sporting Lisbonne ne souhaite pas non plus garder le capitaine des Aigles.

