«Les Mourabitounes locaux vont disputer une double confrontation avec leurs homologues du Mali, le lundi 15 et le jeudi 18 août prochains à Cheikha Boïdiya, en préparation du dernier tour qualificatif au CHAN». C’est à travers ce communiqué, publié sur sa page officielle que la Fédération mauritanienne de football a annoncé l’invitation adressée à la Fédération malienne de football (Femafoot) pour deux matches de préparation entre les Aigles locaux de Nouhoum Diané et les Mourabitounes locaux.

Ces deux rencontres entrent dans le cadre de la préparation du deuxième et dernier tour des éliminatoires. Maliens et Mauritaniens préparent actuellement le deuxième et dernier tour des éliminatoires face, respectivement à la Sierra Leone et la Guinée Bissau. Les matches aller sont prévus entre les 26 et 28 août, tandis que les retours se disputeront entre les 2 et 4 septembre.

Cette invitation de la Mauritanie intervient quelques jours après la publication par le sélectionneur des Aigles locaux, Nouhoum Diané, de la liste des 50 joueurs présélectionnés pour la campagne de la CAN. «C’est une bonne nouvelle, la double confrontation avec la Mauritanie sera un test grandeur nature pour nous. Jusque-là, on a dû se contenter des matches amicaux contre les équipes locales. Les deux rencontres amicales contre les Mauritaniens vont beaucoup m’aider dans la perspective du deuxième tour contre la Sierra Leone. Le groupe est serein et nous sommes prêts», a confié Nouhoum Diané.

Le premier vice-président de la Femafoot, Kassoum Coulibaly «Yambox» se réjouit également du choix porté sur notre pays par les Mauritaniens pour deux matches de préparation. «Nous sommes très contents de cette invitation, les deux matches amicaux seront très bénéfiques pour chacune des deux sélections. La Mauritanie et le Mali entretiennent de bonnes relations dans tous les domaines. Nous espérons que cela va continuer pour le bonheur des deux pays», a souligné Kassoum Coulibaly «Yambox». Les deux matches amicaux auront pour cadre le stade Cheikha Ould Boïdiya, situé à environ 3 km de Nouakchott, la capitale mauritanienne.

