Le premier tour préliminaire s’est bouclé le week-end passé avec des matches aller joués entre le 16 et le 18 août, suivis des matches retour disputés du 23 au 25 août 2024. Sans combattre lors de la manche retour du premier tour, le Djoliba s’est qualifié au 2e et dernier tour. Quant à ce deuxième tour préliminaire, il aura lieu en septembre et les vainqueurs de ces confrontations seront qualifiés pour la phase de groupes.

Auteur d’un nul de 0-0 face au Red Star à l’aller, le Djoliba AC n’a pas eu besoin de s’engager dans un combat contre son adversaire du premier tour préliminaire de la Ligue des champions lors du match retour initialement prévu le dimanche 25 août au Stade Mamadou Konaté de Bamako. Financièrement en difficulté, le champion de la République centrafricaine n’a pas pu effectuer le déplacement de Bamako.

“Red Star déclare forfait. Adversaire du Djoliba AC au premier tour préliminaire de la Ligue africaine des Champions, le Red Star de Bangui vient de déclarer forfait. Une semaine après le nul (0-0) concédé à l’aller joué à Douala (en match délocalisé), la Fédération centrafricaine de football (FCF) a indiqué que son représentant ne pourra pas se rendre à Bamako pour y affronter le Djoliba pour le compte de la manche retour. Un forfait de Red Star que la FCF justifie par le manque de moyens financiers. Après la notification de la Fédération centrafricaine de football, celle de la Caf, en tant qu’instance organisatrice de la compétition, est aussi attendue”, a indiqué la Fédération malienne de football.

A la suite de leur qualification sur Red Star de la RCA, les Rouges de Bamako affronteront le vainqueur du match entre CD Mongomo de la Guinée équatoriale et Asko de Kara du Togo. De son côté, le Stade malien de Bamako, vainqueur de la Coupe du Mali, a été exempté de ce tour préliminaire de la Coupe de la Confédération après avoir atteint les quarts de finale de ladite compétition lors de la saison passée.

A la prochaine étape, prévue pour les 13-15 septembre (aller) 20-22 septembre (retour), les Blancs de Bamako seront opposés au vainqueur de l’opposition entre Paynesville FC du Liberia et Fovu de Baham du Cameroun.

La Caf casse sa tirelire pour les clubs

Pour cette nouvelle saison, la Caf a innové avec l’attribution d’une enveloppe inédite de 50 000 dollars américains près la phase préliminaire soit plus d’une vingtaine de millions de F CFA. “C’est la première fois que la Caf offre une dotation financière aux clubs à ce stade de la compétition. Auparavant, les clubs devaient atteindre les phases de groupe pour être éligibles au partage du prix global”, ont indiqué les communicateurs de la Caf ajoutant que cette initiative fait suite à la politique de Dr. Patrice Motsepe, président de l’instance, visant à améliorer les compétitions de clubs et de fournir plus d’aide financière à ces derniers.

Aussi, apprend-t-on, cette mesure importante de la Caf répond aux préoccupations de longue date des clubs concernant les frais de déplacement et les coûts logistiques liés à leur participation aux compétitions interclubs. “Ce coup de pouce financier pour les participants au tour préliminaire complète la structure existante des dotations financières pour les phases ultérieures des deux compétitions. Cette mesure devrait inciter davantage de clubs à participer aux compétitions continentales et relever le niveau général du football de club en Afrique”.

Depuis son élection en mars 2021, la Caf fait savoir que son président ne cesse de venir en aide aux clubs. Pour étayer cette affirmation, la Caf a rappelé qu’au cours des deux dernières années, son Comité exécutif a considérablement augmenté ses investissements dans le football de club africain. Au vu des montants dévoilés par ses soins, désormais, “le vainqueur de la Ligue des Champions empoche désormais 4 000 000 USD – contre 2 500 000 USD en 2022. En ce qui concerne le vainqueur de la Coupe de la Confédération, il empoche désormais plus de 2 000 000 USD – contre 1 200 000 USD en 2022. L’année dernière, les clubs ont bénéficié de l’injection financière de l’African Football League (AFL) qui a offert une dotation de 8 000 000 USD”.

