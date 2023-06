En déplacement le 18 juin dernier, pour le compte de la cinquième et avant dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, Côte d’Ivoire 2023, les Aigles du Mali se sont imposés face aux Diables rouges du Congo par le score de 2-0 et obtiennent leur ticket pour la phase finale de la CAN prévue en janvier 2024.

Mission accomplie pour le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers qui étaient en déplacement au Congo pour affronter les Diables rouges du Congo, au compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, Côte d’Ivoire 2023.

Après une première période solide des Diables rouges poussés par leur public, les poulains d’Éric Sékou Chelle vont trouver de solution à la seconde période grâce à leur détermination et leur engagement. Sur un bon service de son milieu offensif, l’attaquant de FC Lorient, Ibrahima Koné, ouvre le score à la 62ème minute pour les Aigles du Mali. Un but qui va couper le souffle aux Congolais, pourtant un peu plus audacieux au retour des vestiaires.

A la 73ème minute de jeu, le jeune attaquant, Néné Dorgeles double la mise pour les siens après un premier accrochage avec le portier congolais. Les Aigles du Mali se sont finalement imposés sur ce score de 2-0 et arrachent leur ticket pour la CAN 2023, en janvier prochain.

La deuxième place du groupe va se jouer entre la Gambie (9 points) et le Congo (6 points) lors de la dernière journée des éliminatoires, en septembre prochain. Avec 4 points, le Soudan est déjà éliminé.

Mahamadou Traoré

