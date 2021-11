Le tour de cadrage aller était au programme hier dimanche en Coupe de la Confédération. Le Stade malien, reversé de la Ligue des champions, a tenu son rang. Les Blancs ont réalisé une victoire à domicile contre les Libyens d’Al Ahly Tripoli, battu 1-0 grâce à Aly D. Sissoko (45è min +1). Les Blancs ont dominé la partie et auraient pu inscrire un deuxième but si Mamaye Coulibaly n’avait pas manqué de concentration dans le dernier geste (89è min). Par contre Binga FC, autre représentant malien, s’est incliné 3-0 à l’extérieur devant le Zanaco de Zambie. Demi-finaliste de la précédente édition, Coton Sport s’est contenté d’un match nul en Mauritanie sur le terrain de Nouadhibou (0-0), pendant que les Orlando Pirates réalisaient la bonne opération au Liberia contre LPRC Oiler (2-0). L’ASEC Mimosas a disposé 2-0 à domicile des Angolais de GD Interclube grâce à un doublé de l’international ivoirien Karim Konaté.

Plus de difficultés que prévu en revanche pour les Algériens. Après la JS Kabylie, battue 1-0 en Eswatini par Royal Léopards, l’autre représentant algérien, la JS Saoura, s’est mise en difficulté en chutant 2-0 au Ghana sur le terrain d’Hearts of OAK. Bilan à peine plus reluisant pour la RD Congo malgré la victoire du TP Mazembe à domicile contre Marumo Gallants (1-0). En effet, Maniema Union s’est mis en danger en s’inclinant 1-0 à domicile contre le Pyramids FC, tandis que le DC Motema Pembe est tombé de haut en perdant 2-0 au Niger contre la Gendarmerie nationale.

Le match Al Ittihad (Libye)–Enyimba (Nigeria) n’a pas eu lieu. Celui-ci devait se dérouler en Tunisie mais les autorités locales ont refusé de laisser entrer la délégation nigériane sur leur territoire pour cause de Covid-19. La Confédération africaine de football (CAF) a proposé que la double confrontation se déroule en une seule manche et au Maroc, mais les Libyens refusent et réclament la victoire sur tapis vert. Un dossier urgent à régler pour la CAF car les matchs retour, qui permettront de connaître les 16 qualifiés pour la phase de groupes, sont au programme dès dimanche prochain…

Ousmane Camara

Commentaires via Facebook :