La 62èm édition de la Coupe du Mali de football a connu son épilogue le samedi 10 juin dernier, au Stade du 26 Mars. Cette finale a été remportée par le Stade Malien de Bamako aux dépens des Onze Créateurs de Niaréla par le score de 1-0. Grâce à ce succès, les Blancs de Bamako remportent ainsi leur 22ème sacre et assurent leur qualification pour la prochaine Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

La finale était présidée par Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, Chef du gouvernement de la Transition, en présence de Mossa AG Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football, Éric Sékou Chelle, sélectionneur national, ainsi que plusieurs acteurs du football malien. Le Directeur général d’Orange-Mali, Aboubacar Sadikh Diop était également au rendez-vous. Cette 62ème édition de la coupe du Mali a tenu toutes ses promesses, car les deux formations ont produit du beau football afin d’émerveiller le public sportif venu nombreux. Dès entame de jeu, les stadistes n’ont pas tardé à montrer leur suprématie en dominant le premier quart d’heure de la rencontre. A la 8ème minute de jeu, le capitaine des blancs de Bamako, Mamadou Traoré, déclenche une longue frappe qui a été repoussée par le poteau droit du portier des Onze Créateurs, Alkalifa Coulibaly. Malgré la pression des joueurs du Stade Malien de Bamako, les joueurs des Onze Créateurs de Niaréla ont pu se défendre. L’attaquant des pensionnaires de Niaréla, Lamine Diakité, libre de tout marquage, a perdu son duel face au portier des blancs de Bamako, N’Golo Kanté.

Au retour des vestiaires, les poulains du technicien ivoirien, Siaka Traoré, ont poursuivi leur domination en multipliant des actions offensives. Suite à une de ses occasions, Lassine Kouma, très technique a pu s’infiltrer dans la surface de réparation des Onze Créateurs, pour ouvrir le score pour son équipe à la 54ème minute de jeu. Après le but, le technicien malien, Djibril Dramé a procédé à des changements tactiques afin de vite revenir au score. Malheureux, ils sont tombés sur une équipe déterminée des blancs de Bamako à remporter la rencontre afin de sauver sa saison. Finalement, c’est sur ce score de 1-0 que l’arbitre de la partie sifflet la fin de la rencontre. Avec cette victoire, le Stade Malien de Bamako remporte désormais son 22ème sacre.

Pour les récompenses, le vainqueur (Stade Malien de Bamako) a reçu des mains du Premier ministre, un chèque géant de 10 millions de FCFA. Quant aux joueurs des Onze Créateurs de Niaréla, ils ont également reçu un chèque de 5 millions de FCFA. Le buteur de la rencontre, Lassine Kouma, a reçu le prix du meilleur joueur de la finale. Avec ce trophée de la coupe du Mali, le Stade Malien de Bamako assure désormais sa participation à la prochaine Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Le satisfecit de Mamoutou Touré dit Bavieux

” Aujourd’hui, nous sommes très satisfaits par le jeu produit par les deux équipes dans un esprit de Fair-Play extraordinaire. Tout s’est bien passé et c’est ce que j’ai dit : à chaque fois que les acteurs de football se mettent ensemble nous produisons du grand succès. C’est le lieu pour moi de remercier le président de la Transition, mais également le chef du département de tutelle, Mossa Ag Attaher ; il est toujours aux côtés des différentes sélections nationales et arrive de faire en sorte qu’il y ait la communion entre notre institution et l’instance faitière “.

Siaka Traoré, entraineur du Stade Malien de Bamako : ”Ce trophée est très important pour nous, car il nous permettra de participer à la coupe CAF”

“Je suis très content de cette victoire, c’est mon premier trophée avec le Stade Malien de Bamako. Ce trophée est très important pour nous, car il nous permettra de participer à la coupe de la Confédération africaine de football. La coupe du Mali faisait partie des objectifs du club, Dieu merci cet objectif est atteint. Je dédie ce trophée à tous les supporters du Stade Malien de Bamako et félicitations aux joueurs”

Djibril Dramé, entraineur des Onze Créateurs : ”Cette finale a été âprement disputée par les deux équipes”

“La finale de cette 62ème édition de la coupe du Mali a été âprement disputée. Au début de la rencontre, nous avons vu une équipe du Stade Malien très motivée et engagée. Ils ont exercé un pressing haut, mais nous avons résisté jusqu’à la mi-temps. En deuxième période, nous avons montré un visage bien meilleur, mais l’équipe a pris un but contre le cours du jeu. Je les félicite”.

Mahamadou Traoré

Dr Choguel Kokala Maïga, Premier Ministre :

“C’est la jeunesse malienne qui a gagné…”

D’abord, je voudrais rappeler que le président de la Transition a estimé que cette finale ne peut pas se jouer sans sa présence. Il nous a donc désigné pour venir le représenter auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, du président de la Fédération malienne de football, des joueurs, des équipes, de la jeunesse malienne et du Mali pour dire un certain message à leur endroit.

En plus de cela, je voudrais féliciter les joueurs. Vous savez, dans une compétition comme celle-là, il y a certes un vainqueur qui est le Stade Malien de Bamako, mais le match, c’est la jeunesse malienne qui l’a gagné. Aujourd’hui, nous sommes dans une phase extrêmement difficile qui est la reconstruction de la nation et cette reconstruction commence par la jeunesse. Le Mali Kura auquel nous pensons tous, le Mali refondé, le Mali du véritable changement doivent aboutir à travers les valeurs que je viens de citer “.

Mossa Ag Attaher (ministre de la jeunesse et des sports) /

“Le football est un formidable instrument de cohésion sociale, un levain du progrès, un facteur de transformation sociale… ”

“Je félicite la Fémafoot pour avoir mené à bien la saison sportive en cours malgré toutes les contraintes”

Dans son adresse à l’occasion de la 8e édition de la Coupe du Mali de football Dame et de la 62e édition de la Coupe du Mali de football Homme prévues respectivement les 9 et 10 Juin 2023 au stade du 26 mars, Mossa Ag Attaher (ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne) a rappelé que les événements sportifs occupent une place importante dans le calendrier de la Fédération malienne de football (Fémafoot), chez tous ceux qui pratiquent et suivent cette discipline olympique qu’est le football. Cette année, la finale de la Coupe du Mali de football Dame avait opposé les Amazones de la Commune V (qui ont remporté la coupe) à l’AS Mandé. La finale des hommes avait mis en prise le Stade malien de Bamako (vainqueur) aux Onze Créateurs de Niaréla.

Dans son allocution, le ministre a fait remarquer que le football est un formidable instrument de cohésion sociale, un levain du progrès et un facteur de transformation sociale. “Par son esprit d’équipe qui brise les barrières et limite les violences et les confits, le football contribue efficacement à la lutte contre l’intolérance. Il constitue un véritable moyen d’expression plurielle de notre diversité. Ces impacts positifs du sport sur l’équilibre social ont amené les autorités à densifier les actions de mise aux normes internationales de nos installations sportives avec à la clé la rénovation complète du Stade du 26 Mars et celles en cours du Stades Modibo Kéita, du stade Mamadou Konaté, du Centre d’entrainement pour Sportifs d’élite de Kabala et du Lycée Sportif Ben Omar Sy.

En témoignage de ces efforts, lors de sa visite au Mali, le Président de la CAF, Patrice Motsepe, a salué la rénovation et la mise aux normes internationales du Stade du 26 Mars, tout en félicitant les autorités de la Transition pour leur remarquable soutien au sport malien. En plus de ces réalisations appréciables, le département et la Fémafoot doivent se féliciter des résultats obtenus en football, entre autres, la qualification aux phases finales du Chan 2023 en Algérie ; le brillant parcours de l’équipe nationale U-17garcons et sa qualification pour la Coupe du Monde de sa catégorie ; la qualification certaine de l’équipe nationale seniors à la prochaine Can Côte d’Ivoire 2023 ; la qualification de l’équipe nationale U-23 garçons pour la phase finale de la Can Maroc 2023. Pour le ministre, ces résultats ont été rendus possibles grâce à l’accompagnement et à l’engagement des autorités de la Transition, en particulier le Président de la Transition, Chef de L’Etat, Son Excellence Le Colonel Assimi Goïta, à qui j’exprime toute ma gratitude au nom du mouvement sportif national nous remercions chaleureusement”, a-t-il souligné dans son message.

Il a adressé ses félicitations et ses encouragements aux deux clubs finalistes masculins, le Stade malien de Bamako (vainqueur de la coupe) et les Onze Créateurs, ainsi qu’aux deux clubs finalistes féminins, les Amazones de la Commune V (qui a remporté la coupe) et l’AS Mandé. Il a invité la Fémafoot à promouvoir le football féminin en renforçant davantage l’encadrement par la mise en place d’un véritable programme de développement du football féminin Malien. Il a saisi l’occasion pour inviter tous les acteurs à la paix, à l’unité et à la cohésion, et pour féliciter la Fédération malienne de Football, à travers son Président, Mamoutou Touré, pour avoir mené à bien la saison sportive 2022-2023 en cours malgré toutes les contraintes. Il a aussi remercié les partenaires de la Fémafoot pour leur accompagnement.

Siaka DOUMBIA

Coupe duMali de football :

Des distinctions et attestations de reconnaissance décernées à plusieurs personnalités

A la fin de la rencontre, le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux, a décerné des distinctions et des attestations de reconnaissance à plusieurs personnalités notamment, le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, le président du Conseil National de la Transition, Colonel Malick Diaw, le ministre Mossa Ag Attaher, le Colonel Sadio Camara, le Directeur Général d’Orange Mali, Aboubacar Sadikh Diop, l’ancien capitaine et entraîneur de l’équipe nationale en 1972, Kindia Diallo et notre doyen, Papa Oumar Diop, ancien journaliste de l’ORTM. Sans oublier Tidiane Haïdara, le fils de Ousmane Madani Haïdara.

Mahamadou Traoré

