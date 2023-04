Coupe du Mali de Football : Le Djoliba déchu de son titre

Champion en titre et également détenteur du trophée de la Coupe du Mali, le Djoliba AC ne réalisera pas, cette saison, le doublé, comme lors de l’exercice passé. En quarts de finale de la Coupe nationale, les Rouges de Bamako qui ont été éliminés par l’AS Bakaridjan n’ont plus que le championnat pour sauver leur saison.

Leader de la phase aller de la Ligue 1 Orange du Mali, le Djoliba devra s’employer à maintenir son leadership en championnat. S’il a réalisé le doublé la saison passée, le champion-détenteur de la coupe du Mali ne connaîtra pas la même prouesse cette saison. La faute à l’AS Bakaridjan de Barouéli qui a brisé son rêve de faire, de nouveau, main basse sur tous les trophées possibles mis en jeu par la Femafoot. En effet, en quarts de finale de la 63e édition de la Coupe du Mali, les régionaux de Baraouéli ont écarté les Bamakois à l’issue de la séance des tirs au but (1-1 a.p puis 3 tab à 0). Dominatrice de la rencontre de la tête et des épaules, l’AS Bakaridjan a ouvert le score en premier avant de se faire rejoindre et finir par s’imposer aux tirs au but. Très adroits, les hommes de Baye Ba ont réussi leurs trois premiers tirs tandis que les Djolibistes se sont livrés à un festival de ratés.

En échouant en quarts de finale, le Djoliba perd double. En effet, non seulement il a été déchu de son trophée de Coupe nationale, le Djoliba ratera également l’occasion d’égaler le Stade malien de Bamako. L’éternel rival comptant 21 trophées de Coupe nationale contre 20 pour les Rouges.

Mal en point en championnat, le Stade malien de Bamako s’offre une belle opportunité de sauver sa saison. Qualifiés pour les demi-finales en disposant de l’Usfas (1-0), les Blancs de Bamako peuvent miser sur la Coupe nationale pour décrocher une place africaine pour la prochaine saison de la CAF. Le chemin passant par le championnat étant, cette année, long et parsemé d’embûches avec cette inhabituelle 11e place qu’occupe le club de Sotuba (18points) également distancé de 11 points par le leader djolibiste (29points).

Outre le Stade malien de Bamako et l’AS Bakaridjan, les Onze Créateurs de Niaréla ont également décroché leur ticket pour les demi-finales. En match délocalisé à Bougouni, en raison de la fermeture des stades Modibo Kéita et Mamadou Konaté de Bamako pour des travaux de réhabilitation, les Créateurs se sont imposés face à l’AS Black Stars, sans coup férir, sur le score de 3 buts à 1. Quant au dernier match de ces quarts de finale, il se disputera le 4 mai entre le vainqueur COB-Réal et le FC Binga.

A Cissouma

