Couverture efficiente de la prochaine CAN : L’AJSM réarme les journalistes sportifs maliens

Samedi, en milieu de matinée, dans la salle de conférence de l’hôtel Millenium, a eu lieu la cérémonie d’ouverture d’une importante session de formation de deux jours à l’endroit des journalistes sportifs accrédités par la CAF pour la couverture médiatique de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire. Elle était présidée par le 1er vice-président de la Femafoot, Moussa Sylvain Diakité, qui avait à ses côtés, le Président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré et M. Aliou Goloko, officier média CAF .

Cela est une tradition bien respectée, à la veille de chaque événement sportif important, comme la prochaine CAN en RCI, l’Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM) organise une session de formation à l’attention des journalistes sportifs aptes à couvrir l’évènement. Il s’agit de les outiller sur les règles et conduites exigées en matière de couverture médiatique d’un tel rendez-vous. Cette année, grâce à l’appui de la Fédération malienne de football (FMF), ils sont une quarantaine de journalistes sous la coupole du président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré, à prendre part à cette session de formation de deux jours ouverte samedi.

Avant de déclarer ouverte ladite session, Moussa Silvain Diakité, 1er vice Pdt du CE de la Femafoot a au nom du Président Mamoutou Touré Bavieux indiqué que la FMF est dans son rôle d’accompagner ses partenaires comme l’AJSM. De telles initiatives de formation, dira-t-il, ne sont pas nouvelles de la part de la Femafoot à l’endroit de la presse sportive. Avec laquelle, il a donné l’assurance d’entreprendre des initiatives communes visant à valoriser le football malien. Cela, conformément au programme ambitieux sur la base duquel leur bureau a été élu. Que cette session de formation répond à un double impératifs, à savoir renforcer périodiquement les compétences des journalistes sportifs maliens et de les préparer à la couverture d’évènements sportifs internationaux majeurs, tel la CAN. « Je vous transmets les amitiés et salutations du Président Mamoutou Touré ‘’Bavieux’’ » a-t-il déclaré, sans manquer d’adresser ses vifs remerciements à l’expert de la CAF, Alioune Goloko pour sa disponibilité.

A noter que cette session de formation de haut niveau a permis à l’officier média CAF Goloko de passer en revue les grandes lignes d’une couverture par les médias accrédités de la CAN, notamment le système d’accréditation, les opérations médias de la CAF ainsi que d’autres conseils utiles.

Lequel dans son intervention a indiqué dans un ton d’humilité que de nos jours, le Mali est l’un des rares pays du continent à prendre part à toutes les compétitions internationales de football. « C’est important de le souligner, cela c’est grâce à la vision et au professionnalisme de sa fédération, au talent humain de son peuple. Le peuple malien est un peuple résilient, un peuple d’abnégation et un peuple travailleur » a-t-il affirmé tout en poursuivant que c’est ce qui explique aussi les bons résultats sportifs des jeunes talents sportifs maliens sur le terrain. Tout cela sera vain, dira l‘expert Goloko, si le football malien n’est pas animé par une presse sportive bien formée. « Et c’est ce que la Fédération malienne de football a compris en décidant d’apporter sa contribution, en donnant des outils à sa presse afin qu’elle soit au même niveau que ses athlètes. Au temps que ces athlètes sont sur tous les fronts, il est normal dans l’ordre des choses que la presse sportive malienne connue pour son dynamisme, son attachement au sport se doit d’être aussi présente sur tous les théâtres d’évènements sportifs » a synthétisé Aliou Goloko, histoire d’indiquer que cette session va donc concourir à cela : « c’est-à-dire, échanger ensemble sur les outils qui sont nécessaires pour mieux couvrir la prochaine CAN et pourquoi pas la prochaine coupe du monde 2026, à laquelle, je pense le Mali peut se qualifier, car nous sommes dans l’époque du Mali. Il faut seulement un peu d’efforts, plus d’unité, de cohésion, il n’y aurait pas de raison que le Mali n’aille pas très loin à la prochaine CAN et qu’il ne participe pas à la Coupe du monde 2026 ». Il appuiera que la FMF est en train de poser des jalons pour atteindre cet objectif, parmi lesquels le fait d’armer la presse en est un important jalon.

Auparavant, le Président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré, après avoir remercié respectivement la Fémafoot et l’officier média Goloko pour leur accompagnement dans la tenue de cette session de formation de haut niveau, a fait un bref historique sur le partenariat entre son association et la FMF. Un partenariat dynamique qui a permis il y’a deux ans de cela (à la veille de la CAN Cameroun) une formation similaire au profit des journalistes sportifs et un appui financier pour leur participation à cette compétition. S’y ajoutent l’apport de la même fédération à l’AJSM d’une enveloppe de 5 millions durant la période de l’épidémie Covid19 et d’autres soutiens divers. « Grâce encore au soutien de la Fédération nous sommes la seule association des journalistes sportifs du continent à bénéficier d’une telle session de formation de haut niveau » a reconnu à sa juste valeur le Pdt de l’AJSM avant d’inviter les participants à la ponctualité et à l’assiduité.

Durant les deux jours de cette session de formation de haut niveau, l’expérimenté expert Goloko a développé dans son exposé le guide des règlements de couverture médiatique des grandes compétitions de la CAF, avant de se soumettre aux questions des participants. Le deuxième jour de cette session a porté sur les rôles et compétences d’un officier média et l’utilisation efficiente de la plateforme de communication de la CAF (média Channel). Cela, avec l’intervention en direct du responsable de ce site de l’instance suprême du football africain, M. Faustin Akafack.

Tout cela sera clôturé ce matin par la remise des attestations de participation aux journalistes sportifs maliens accrédités pour la couverture de la prochaine CAN.

M Diawara

