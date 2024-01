Djougal Cissé, président de la communauté malienne à Korhogo : “Nous sommes confiants parce que les Aigles du Mali sont motivés”

Installé depuis des années dans la Cité du Poro, le président de la communauté malienne de Korhogo, Djougal Cissé, nous a accordé un entretien dans lequel, il parle des préparatifs de la communauté malienne de Korhogo pour réserver un accueil chaleureux aux différentes délégations maliennes durant leur séjour, des dispositions prises pour héberger les supporters venus du Mali et ses vœux pour les Aigles du Mali dans cette compétition.

Korhogo est la troisième ville la plus peuplée de la Côte d’Ivoire, et la plus grande ville du Nord du pays avec une population de 440 926 habitants. Surnommée la Cité du Poro, la ville est située à 635 km d’Abidjan, elle est la capitale du district des Savanes et le chef-lieu de la région du Poro.

Il faut noter que la région de Korhogo fut occupée par les troupes de trois empires. Entre 1883 et 1894, la région formait la partie méridionale de l’Empire du Kénédougou dirigée par Tiéba Traoré jusqu’à 1890 et dont la capitale était Sikasso.

C’est dans cette ville plein d’histoire et de culture que les Aigles du Mali sont installés au sein de la poule E, en compagnie de l’Afrique du Sud, la Tunisie et la Namibie. Déjà, les habitants de la ville sont en train de réserver un accueil digne de nom aux différentes délégations maliennes.

Selon le président de la communauté malienne de Korhogo, tout est mis en œuvre pour rendre agréable le séjour des Maliens dans la Cité de Poro. “Depuis, ils nous ont annoncé que l’équipe nationale du Mali (les Aigles) seront basés ici à Korhogo pour disputer ses rencontres de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football, la communauté malienne de la ville de Korhogo a effectué plusieurs réunions afin de voir comment bien accueillir les différentes délégations maliennes, c’est-à-dire les joueurs, les journalistes et les supporters. Nous avons sensibilisé tous les membres de la communauté malienne pour que chacun puisse s’investir pour la réussite de l’événement. Heureusement, ils ont compris nos intentions et lors de l’arrivée des Aigles, ils ont vraiment réservé un accueil chaleureux à l’équipe et aux autres délégations maliennes”, a-t-il annoncé.

Il a ensuite indiqué qu’ils sont prêts pour bien héberger tous les Maliens qui ont signé leur arriver à Korhogo. “Pour la réussite de l’événement, nous avons décidé de travailler sur l’hébergement et la restauration de la délégation malienne. Pour cela, tous les Maliens qui signaleront leur arrivée à Korhogo seront pris en charge par la communauté malienne de la ville. Nous avons pris des dispositions pour eux pour qu’ils puissent être en laisse durant leur séjour à Korhogo”, a-t-il précisé.

Parlant de ses vœux pour l’équipe, il a indiqué qu’il souhaite que les Aigles atteignent la finale. “Aujourd’hui, nous sommes tous confiant de cette équipe malienne parce que nous avons vu que les joueurs sont motivés et les responsables sont derniers eux pour leur soutenir. Je souhaite que nous atteignions la finale et rencontre nos tuteurs ivoiriens en finale. Nous sommes très confiants des Aigles du Mali parce que nous ne voyons pas qui va nous empêcher d’atteindre la finale. Avec la bénédiction de nos grands marabouts du Mali, nous allons sûrement y arriver”, a-t-il conclu.

Mahamadou Traoré, envoyé spécial

