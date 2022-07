Pour des raisons diverses, la Fédération malienne de Football (Fémafoot) a infligé des lourdes sanctions à des responsables du football malien. Le président du LCBA (club de première division), Sékou Diogo Keita, et le Secrétaire général de la Ligue de Ségou, Dubwasi Jules Dembélé, semblent être les deux grands perdants car très actifs dans le milieu.

La Commission Centrale d’Ethique et la Commission Centrale de Discipline de la Fémafoot n’ont pas été tendres dans leurs dernières décisions. Elles ont, en effet, suspendu Drissa N’golo Coulibaly, Boubacar Touré et Sékou Diogo Keita pour 5 ans, Befongo Sylla pour 3 ans et Dubwasi Jules Dembélé pour 6 mois. Dans sa décision N°001 du 15 juillet 2022, la Chambre de Jugement de la Commission Centrale d’Ethique, déclare coupables Drissa N’Golo Coulibaly, Boubacar Touré et Befongo Sylla en complicité avec Sékou Diogo Keita d’avoir porté atteinte à l’intégrité et à l’image du football et de ses instances par violation de l’article G.1.2 du code électoral ainsi que de l’article 13 du code d’éthique de la Fédération. En conséquence Drissa N’Golo Coulibaly, Boubacar Touré et Sékou Diogo Keita ont été interdits d’exercer toutes activités relatives au football au niveau national et international (administratif et sportif) pour une durée de 5 ans à compter de la notification de la présente. De son côté, Befongo Sylla est interdit d’exercer toutes activités relatives au football au niveau national et international (administratif et sportif) pour une durée de 3 ans.

Par ailleurs, la Commission Centrale de Discipline a suspendu le secrétaire général de la Ligue de Ségou, Dubwasi Jules Dembélé pour 6 mois suite à une plainte du Secrétaire général de la Fémafoot. Par décision N°11 /CCD-Fémafoot/ 2021-2022 du samedi 16 juillet 2022, la Commission indique que : « au motif de sa plainte, le Secrétaire général reproche à la Ligue régionale de football de Ségou une attitude défaillante et d’insubordination des Secrétaires généraux et le refus de soumettre les dossiers d’affiliation de deux clubs, l’Association Sportive de Kayo et de l’Association Sportive Kalifa Coulibaly. Ensuite, elle a ordonné au Secrétaire général de la Fémafoot d’examiner la demande d’affiliation de l’Association Sportive de Kayo et de l’Association Kalifa Coulibaly conformément aux textes en vigueur.

Des lourdes sanctions qui vont certainement faire parler beaucoup dans le milieu footballistique malien.

Alassane Cissouma

