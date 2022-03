Le terrain soleil de Kalaban Coura en CV du district de Bamako a abrité le samedi 5 mars dernier, la grande finale de la 10è édition de la Coupe Mamoutou Touré ”Bavieux”, président de la Fémafoot, organisée par l’association des Jeunes pour le Progrès et la Conservation de l’environnement (AJPCE) depuis 10 ans déjà.

Sur Invitation du parrain de l’événement, président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, M. Mossa Ag Attaher a assisté à la rencontre.

Celle-ci opposait le Football club de Kalaban Coura au FC Ribéry. Elle a été remportée par le FC Ribéry suite aux séances de tirs au but. Ainsi, le ministre a salué et félicité les deux équipes pour leur engagement et leur esprit fair-play.

Pour l’occasion, il a adressé ses vives félicitations au président Bavieux Touré pour la réussite de l’événement et pour sa constance et son engagement à promouvoir le sport en général et le football en particulier. Il l’a aussi invité à intensifier ces genres d’activités pour le plus grand bonheur du sport et de la jeunesse malienne.

Au cours de l’événement, Mossa Ag Attaher a été honoré par un tableau que lui a décerné le président Bavieux. Un geste qu’il a également salué en exprimant sa toute sa gratitude à l’endroit du président Bavieux.

Enfin, le ministre Mossa Ag Attaher a félicité les organisateurs et la presse sportive qui était fortement mobilisée. Ensemble, œuvrons pour l’épanouissement de la jeunesse !

AMTouré

