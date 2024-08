Football : aucun coach de premier plan n’a manifesté son intérêt pour prendre la tête de l’équipe nationale

Dans le cadre du recrutement d’un sélectionneur national pour l’équipe sénior, la fédération malienne de football avait lancé un appel à candidatures qui a été clos le vendredi 16 août. Selon nos informations, la Fémafoot a reçu 33 dossiers dont sept nationaux. Ce qui est inférieur au nombre de dossiers reçus en 2022 qui était de 57. Ce qui traduit par ailleurs un manque d’intérêt et d’attrait des coachs pour notre pays. Aussi aucun coach de premier plan n’a manifesté son intérêt pour prendre la tête de l’équipe nationale. Ainsi, ceux qui espéraient sur la nomination d’Hervé Renard, deux fois vainqueurs de la CAN avec la Zambie et la Côte d’Ivoire, doivent vite déchanter. À noter que les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 débuteront en septembre.

La rédaction

Commentaires via Facebook :