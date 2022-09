En match retour du tour préliminaire de la ligue des champions africaine de football, le Djoliba AC a corrigé, le lundi 19 septembre au stade du 26 mars de Bamako, 5 buts à 0 le Doportivo Mongomo de la Guinée Equatoriale. Une victoire qui qualifie les rouges de Bamako pour le tour suivant.

Pour cette rencontre retour les données étaient simples pour le Djoliba AC. Marquer plus de buts sans en encaisser puisqu’ayant perdu 2 buts à 0 en match aller. C’est ainsi que les rouges ont pris d’assaut dès le coup d’envoi le camp du Deportivo Mongomo où ils ont réussi à ouvrir le score dès la 6e minute par Daouda Coulibaly.

Un but matinal qui galvanise les hommes du coach Sékou Sec dit Bako qui accentuent la pression sur la défense adverse. Un pressing payant puisque le Djoliba AC va bénéficier d’un pénalty qui sera transformé par Ousmane Coulibaly à la 29e minute. Ce 2e but permet aux rouges de faire leur retard du match aller. Libérés, ils marqueront 3 autres buts aux 36e, 43e et 85e minutes respectivement par Felix Kamaté, Amadou Soumaré Moussa Diallo. Avec cette victoire, les rouges se qualifient pour le tour suivant où ils rencontreront le CR Belouizdad de l’Algérie avec match aller à Bamako et le retour en Algérie.

Le Deportivo Mongomo a fait un non match surtout en première mi-temps où il a refusé de jouer au football. Les joueurs équato-guinéens ont dès les premières minutes de la rencontre essayer de gérer le temps en procédant à des pertes de temps inutiles. Une stratégie déjouée par les rouges qui n’ont jamais perdu leur sang-froid. Très bien organisé sur le terrain avec un jeu à la verticale, le Djoliba AC était la seule équipe sur le terrain.

On peut à la décharge de l’équipe visiteuse évoquer la fatigue. Car le Deportivo Mongomo n’a regagné Bamako que le dimanche dans la soirée. Un retard qui a du reste provoqué le report du match du dimanche à lundi.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :