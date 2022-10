Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a retiré à la Guinée Conakry, le vendredi 30 septembre, l’organisation de la coupe d’Afrique des Nations (CAN) masculin 2025 pour cause de retard dans la réalisation des infrastructures sportives. Un appel à candidatures sera lancé, ce samedi 1er octobre, en vue de désigner un nouveau pays organisateur.

Le couperet est tombé ! La Guinée Conakry n’organisera pas la coupe d’Afrique des Nations (CAN) masculin 2025. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) vient de retirer son organisation au pays du Syli national, qui paie son retard dans la réalisation des infrastructures sportives. Aucun des six stades prévus n’est encore sorti de terre.

Conséquence, le pays de Titi Camara et autres Pascal Feindouno ne satisfait pas à l’inspection des membres de la CAF. « Les infrastructures, malgré le grand effort déployé par les autorités, ne sont pas au niveau pour que la compétition puisse s’y dérouler. Il a été décidé de rouvrir l’appel à candidatures pour la CAN 2025 », a annoncé le président de la CAF, Patrice Motsepe, en conférence de presse ce vendredi 30 septembre, à Conakry.

Le retrait de l’organisation de la 35e édition de la CAN est une énorme désillusion pour les autorités de la transition guinéenne qui avaient érigé la CAN au rang de priorité nationale. Ce qui n’a pas suffi. Un appel à candidatures sera lancé ce samedi 1er octobre en vue de désigner un nouveau pays organisateur. Plusieurs pays sont déjà sur les rangs parmi lesquels on peut citer : Maroc, l’Afrique du Sud et de l’Algérie.

A noter que la CAN avait été attribuée en 2014 à la Guinée Conakry dans un format de 16 équipes. A l’édition 2019, l’instance dirigeante du football africain décide de faire passer la CAN à 24 équipes. D’où des difficultés pour le pays de Naby Kéïta à satisfaire les exigences du cahier des charges de la CAF.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

