Le tirage au sort de la phase des poules des compétitions africaines des clubs de football a eu lieu ce lundi 12 décembre au siège de la confédération africaine de football (CAF) au Caire en Egypte. En coupe de la Confédération, l’AS Réal de Bamako, l’unique représentant malien en compétition africaine, hérite de la poule D.

Les 32 équipes qualifiées en compétitions africaines des clubs de football sont désormais fixées sur leurs sorts. Le Mali est concerné par la coupe de la Confédération (coupe CAF) avec la présence de l’AS Réal de Bamako. Les Scorpions héritent du groupe D très relevé où ils affrontent le TP Mazembe (RD Congo) du gardien des Aigles Ibrahim Bosso Mounkouro US Monastir (Tunisie), Young Africans (Tanzanie) de cet autre portier des Aigles et du Stade malien de Bamako, Djigui Diarra.

Les autres groupes sont :

Groupe A

USMA (Algérie), Marumo Gallants (Afrique du Sud), Al Akhder (Libye), St Eloi Lupopo (RD Congo)

Groupe B

ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), Diables Noirs (Congo), Rivers Utd (Nigeria), DC Motema Pembe (RD Congo)

Groupe C

Pyramids FC (Egypte, ASKO Kara (Togo), Future FC (Egypte), AS FAR (Maroc)

Groupe D

En ce qui concerne la ligue des Champions, les groupes sont les suivants :

Groupe A

WAC Casablanca (Maroc), Atletico Petroleos (Angola), JS Kabylie (Algérie), AS Vita Club (RD Congo)

Groupe B

Al Ahly (Egypte), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), El Hilal (Soudan), Coton Sport (Cameroun)

Groupe C

Raja Casablanca (Maroc), Horoya AC (Guinée), Simba SC (Tanzanie), Vipers SC Ouganda)

Groupe D

Espérance Tunis (Tunisie), Zamalek SC (Egypte), CR Belouizdad (Algérie), El Merreikh (Soudan)

La première journée de la phase de poules des deux compétitions se jouera entre le 10 et le 12 février 2023. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de finale. A noter que le tirage au sort qui était initialement prévu le 16 novembre a été reporté à ce lundi 12 décembre.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

