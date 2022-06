Le sélectionneur national des Aigles du Mali a dévoilé le mercredi 1er juin la composition de son staff technique. A part le médecin Aliou Maïga, Eric Sékou Chelle se fait entourer par une nouvelle équipe.

Un nouveau départ. C’est ce qu’on retient à l’annonce de la composition du staff technique qui entoure le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Pour ce faire, Eric Sékou Chelle fait confiance à de nouveaux hommes capables à ses yeux d’insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe.

Ainsi, le nouveau patron des Aigles du Mali sera secondé par Alou Badra Diallo dit Conti. L’ancien entraîneur du Djoliba et du COB avait été désigné comme sélectionneur de l’équipe Olympique du Mali. Il dirigeait jusqu’ici l’AS Otoho du Congo avec qui il a été champion. L’équipe du Congo Brazzaville sous la houlette de Conti a participé à la phase de poule de la dernière édition de la coupe CAF.

En plus d’Alou Badra Diallo, l’ancien défenseur des Aigles du Mali a jeté son dévolu sur ses anciens coéquipiers Frédéric Oumar Kanouté et Cédric Kanté. Le premier est nommé conseil technique et stratégique et le second est désigné team manager. Eric Sékou Chelle a aussi choisi deux préparateurs physiques, un analyste vidéo et un entraîneur des gardiens, qui sont tous de nationalité française. Il a tout de même renouvelé sa confiance sur l’ancien médecin des Aigles, Aliou Maiga, qui est d’ailleurs le seul rescapé de l’équipe sortante.

Les méthodes du nouveau sélectionneur, qui dirigera sans première rencontre le samedi 04 juin au stade du 26 mars contre le Congo, sont pour le moment très bien appréciées par les joueurs. Reste à savoir ce qu’il va faire le joueur du match. Cette rencontre entre le Mali et le Congo entre dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Côte d’Ivoire 2023.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

