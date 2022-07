Binga FC (Bamako) en attendant la dernière journée, prévue pour aujourd’hui, a déjà son ticket pour la montée en ligue 1. Les partenaires de N’golo Traoré occupent la tête de leur poule avec 6 points.

En attendant la 3e et dernière journée prévue pour aujourd’hui, Binga FC a presque décroché son ticket pour la montée en ligue 1 du championnat malien. Lors de la 2è journée, le club de D2 de Baco-Djicoroni est venu à bout de ATS de Koro (Mopti) (3-1). Avec cette seconde victoire, l’équipe championne de Bamako qui totalise 6 points, ne peut plus être rattrapé par ses poursuivants. Ce lundi, le club jouera contre l’AS de Tombouctou, battu lors de la 2è journée par EFC de Médine (2-1).

Il faut dire que cette montée en ligue 1 du Binga FC n’est pas le fruit du hasard. Les rouges et blancs de Bamako ont abattu un travail formidable depuis deux ans. Finaliste de la Coupe du Mali 2021 face au stade malien de Bamako, la jeune équipe a surpris plus d’un avec des joueurs très talentueux, homogènes, et un encadrement dévoué pour sa cause.

Après avoir tiré les leçons de son échec en montée en 2021, sa défaite en finale de la coupe du Mali puis de son élimination en coupe CAF, le petit poucet n’a pourtant pas lâché du lest, elle s’est battue comme un beau diable à la recherche de sa progéniture égarée. Conscient des moyens financiers très limités, joueurs et encadrement se sont sacrifiés pour atteindre l’objectif en 2022 : la Montée en ligue 1. Depuis le 22 juillet 2022, rien ne peut plus arriver à cette vaillante équipe qui a cru en elle. Les joueurs de N’golo Traoré n’ont pas cédé aux coups bas de certains membres de la fédération malienne de football. Désormais dans la cour des grands clubs du Mali, Binga FC va certainement rivaliser avec les initiés du championnat national D1 l’année prochaine.

Fondé en 2009, le club de Baco-Djicoroni golf monte en D2 dès 2013, et a nourrit des ambitions. Depuis la saison 2020/2021, la jeune formation ne fait que parler d’elle.

Amadou Sidibé

Commentaires via Facebook :