Francis Ngannou : « On nous a menti que l’Occident est très riche. Ici, il y a des gens qui… »

Le combattant du MMA Francis Ngannou se prépare pour son combat face au Brésilien Renan Ferreira le 19 octobre 2024.

Pour l’occasion, le Camerounais a accordé une interview au média français RFI, durant lequel il évoque plusieurs aspects de sa vie.

La crise migratoire que vit l’Afrique depuis plusieurs années et les récents décès lors des passages vers l’Occident ont suscité de la tristesse chez Francis Ngannou.

« C’est triste, juste triste. Nos autorités doivent prendre tout cela en considération et essayent de trouver des solutions, peut-être en rendant le climat plus favorable plus nos jeunes pour se développer localement.

On a plein de ressources, même si, pendant des années, on nous a menti en nous disant que nous étions pauvres – alors qu’on est plutôt très riches – et que l’Occident est très riche, ce qui n’est pas vrai, car il y a des gens qui galèrent énormément ici.

Pourtant, d’autres ne s’en sortent pas mal et avec peu au pays, et surtout qui sont très heureux et épanouis », a-t-il confié au média.

Face à cette réalité prépondérante, le combattant Camerounais a de son côté entamé des approches de solutions avec des actions qu’il énumère au média.

« J’ai ma fondation, où on a aujourd’hui des centres d’entraînement. On a un centre informatique aussi avec la fondation. Je suis un peu aussi le foot.

Je soutiens l’équipe de foot (le Sable de Batié, NDLR) de mon village. Ce n’était pas un projet auquel j’avais beaucoup pensé, au départ.

Mais, récemment, j’ai réalisé que mon village était un peu absent sur le plan sportif, alors que j’étais de mon côté un grand sportif.

J’avais l’opportunité de pouvoir motiver un peu le village pour retrouver son statut de communauté sportive, comme à l’époque », a-t-il ajouté.

Source : L-frii

