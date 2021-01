Le FC Barcelone n’a pas fait dans le détail lors de son déplacement à Grenade ce samedi (4-0). Griezmann et Messi ont mis chacun un doublé.

Le régale enfin dans le championnat espagnol. Pour une fois, lors d’une sortie domestique, l’équipe catalane a su allier l’art et la manière. C’était ce samedi sur la pelouse de Grenade. Déchainés, les Blaugrana l’ont emporté 4 buts à 0. Quatre réalisations que se sont partagées Lionel Messi et Antoine Griezmann.

Messi et Griezmann font exploser Grenade

Qui a dit que le génie argentin et l’international français n’avaient pas d’affinités ? Sur ce match, c’était plutôt le contraire qui était perceptible. Les deux attaquants se sont constamment trouvés en phase offensive et cela a été grandement profitable à leur équipe. Est-ce le début d’une belle histoire pour le tandem ? Il est peut-être encore un peu trop tôt pour l’affirmer.

Le champion du monde a été le premier à trouver la faille. A la 12e minute, et sur une passe déviée d’un de ses coéquipiers, il s’est présenté seul face au gardien et n’a pas manqué son geste. Grenade avait beau crier au hors-jeu, le but était bien valide car l’offrande émanait d’un joueur de l’équipe locale.

Sans but marqué durant tout le mois de décembre (7 matches de suite), le Mâconnais était content de renouer avec le but. Cela l’a libéré et en deuxième mi-temps il en a ajouté un second (63e). Sur une passe de son compatriote Ousmane Dembélé, il a réussi un excellent enchainement dans la surface pour conclure d’un tir en pivot imparable.

Le Barça tout en maitrise

Entre les deux buts de Griezmann, Messi a donc aussi fait trembler la cage. La Pulga a d’abord assuré le break à la 35e en convertissant d’une jolie frappe enroulée du gauche un service latéral de Griezmann. Une finition parfaite qui fut suivie par une autre sur coup franc. Juste avant la pause, le capitale blaugrana a transformé le coup de pied arrêté en tirant à ras de terre.