Le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko, était visiblement très heureux de recevoir, mercredi dernier, les équipes nationales de volley-ball, après leur brillant parcours lors de la Coupe d’Afrique des nations Zone III à Abidjan avec la 2e place et en Russie lors de la Coupe du monde militaire de volley-ball avec la médaille d’argent. Afin de les encourager, Habib Sissoko a offert une enveloppe aux athlètes et à leur encadrement.

Aujourd’hui, le volley-ball malien se porte à merveille. Il fait partie des disciplines sportives qui apportent du sourire au sport malien avec des médailles. D’où le satisfecit du président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) Habib Sissoko qui a toujours misé sur cette discipline. “J’aime beaucoup cette discipline. C’est pourquoi, je me suis toujours battu pour qu’elle puisse être parmi les sports qui émergent au Mali. Dieu merci, je suis très fier et très content de voir que le volley-ball nous apporte du sourire… Je vais plaider votre cause auprès du département des Sports. C’est pour vous dire que le volley-ball a besoin de l’accompagnement du Cnosm”, a rappelé Habib Sissoko lors de la réception des équipes nationales de volley-ball, après leur participation remarquable au tournoi de la Zone III de la Coupe d’Afrique des nations tenu à Abidjan du 2 au 11 août et à la Coupe du monde militaire de volley-ball, tenu du 2 au 10 août en Russie.

En tant que pays invité (membre de la Zone II), le Mali a fait un parcours remarquable avec la 2e place en hommes et en dames. Le Ghana a remporté les deux trophées. En plus de la 2e place, le Mali a remporté d’autres trophées individuels. Ainsi, le trophée de la Meilleure joueuse est revenu à Assan Diarra tandis qu’Adjaratou Traoré a été sacrée “Meilleure passeuse”. Les deux joueuses évoluent aujourd’hui à l’AS Douanes du Burkina Faso.

En hommes, Noumoury S. Kéita a remporté le trophée du Meilleur joueur du tournoi.

En Russie lors de la Coupe du monde militaire de volley-ball, la sélection nationale est revenue avec le trophée de la 2e place.

C’est avec une grande joie et fierté que la Fédération malienne de volley-ball, dirigée par Abdrahamane Dembélé est venue présenter cette belle moisson au président du Cnosm, Habib Sissoko, accompagné pour la circonstance de Mme Sangaré Aminata Kéita, 1re vice-présidente du Comité. Cette rencontre très modeste mais pleine de signification s’est déroulée en présence des membres de la Fédération et des athlètes. Visiblement très heureux, Abderrahmane Dembélé a tout d’abord tenu à remercier le président du Cnosm, Habib Sissoko pour son soutien et son accompagnement sans faille à la Fédération afin de participer aux différents tournois internationaux.

“Sincèrement, au nom de la Fédération, nous adressons nos remerciements au président du Cnosm. Il est là à chaque fois que nous avons besoin de son soutien et de son accompagnement pour participer à un tournoi international”, dira-t-il. Avant d’ajouter : “Je suis aujourd’hui un président très heureux et comblé par ces différents résultats enregistrés à Abidjan et en Russie. Je dis grand merci au président du Cnosm pour tout ce qu’il fait pour la Fédération”.

Lors de cette réception, le président Habib Sissoko a offert une enveloppe aux athlètes et à leur encadrement à titre de récompense. Un geste fortement apprécié par le président de la Fédération malienne de volley-ball.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :