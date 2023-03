Hommage de Mamoutou Touré dit Bavieux à Karounga Kéita : “Le football malien perd en Kéké, un modèle et une référence à nul autre pareil”

Le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux a rendu un vibrant hommage à Karounga Kéita dit Kéké, lors de la cérémonie funéraire du vendredi 10 mars dernier au Complexe sportif de Hèrèmakono. Selon lui, Karounga Kéita, a servi avec loyauté et dévouement sa chère patrie. Homme au contact facile, son domicile a servi de lieu d’hébergement pour beaucoup de joueurs.

Allahou Akbar, Dieu est grand.

En ce vendredi 10 mars 2023, c’est avec le cœur plein de tristesse que je prends la parole ici par devoir pour rendre hommage à notre illustre disparu Karounga Kéita, communément appelé Kéké. Oui l’enfant de Dialaya nous a quittés et à jamais. Ce digne fils dont le seul nom suffisait pour résoudre les problèmes des acteurs du football.

Au nom de toute la famille du football, je m’incline devant la dépouille de notre cher président.

Pour ma part, je retiens simplement que Karounga Kéita aura été ce responsable qui a consacré toute sa vie au service du football de notre pays ; joueur au Djoliba, son club de cœur puis professionnel en France, entraîneur du Djoliba et des Aigles, président du Djoliba et vice-président de la Fédération malienne de football.

Kéké aura donné toute sa vie pour le rayonnement de sport roi.

Cadre émérite, Karounga Kéita a servi avec loyauté et dévouement sa chère patrie. Homme au contact facile, son domicile a servi de lieu d’hébergement pour beaucoup de joueurs.

Homme affable et mesuré, Kéké savait capter l’auditoire par la pertinence de ses arguments. Rappelez-vous bien cette phrase “le football est un jeu, que je gagne ou que je perde nous devons rester fair-play”.

Le football malien perd en Kéké, un modèle et une référence à nul autre pareil. Je pense qu’une voix plus autorisée que la mienne, celle du président Tidiane Niambélé saura mieux retracer le parcours de l’homme, son apport dans le développement du football dans notre pays. Comme disait l’autre, “Cher Karounga, tu resteras éternellement dans le cœur du public sportif du Mali”.

Dors en paix, doyen. Que la terre te soit légère” !

Mossa Ag Attaher lors de la cérémonie funéraire de Karounga Keïta :

“Le football malien perd une légende dont l’histoire se confond indéniablement avec celle du ballon rond…”

Décédé le 5 mars 2023 à Paris, en France des suites d’une maladie, l’ancien joueur, entraîneur et président du Djoliba AC, Karounga Kéita dit Kéké a été accompagné à sa dernière demeure, le vendredi 10 mars dernier, par une foule des grands jours. Ministres, dirigeants sportifs, anciens joueurs, entraîneurs de football étaient tous présents au complexe sportif de Hérémakono pour un dernier hommage rendu à Kéké. Voici le discours prononcé par le ministre Mossa Ag Attaher à cette circonstance.

C’est bien un douloureux devoir que celui qui m’incombe aujourd’hui, venir adresser un suprême adieu à une des icônes du football malien, l’un des acteurs incontournables du mouvement sportif national, un des hommes qui a beaucoup marqué ce football et particulièrement l’histoire du Djoliba Athletic Club dont il est indissociable. Celui qui est reconnu par tous comme un brillant joueur tant au plan international que national, entraineur de l’équipe nationale senior de Football et grand dirigeant sportif du Djoliba s’en est allé le dimanche 5 mars 2023 en laissant orphelin tout le mouvement sportif national.

Affectueusement appelé Kéké, le regretté Karounga Kéita restera à jamais à jamais gravé dans les consciences collectives tel ce complexe qu’il a initié et bâtit en équipe lors de sa présidence et qui porte aujourd’hui son nom.

En ce moment solennel, vous me permettrez de m’appesantir sur trois valeurs qui traduisent le triptyque qu’il a été et qu’il a incarné durant sa vie d’athlète, d’entraîneur et de dirigeant. En effet, le regretté Karounga Kéita est un homme en quête permanente de la perfection. Il a toujours su se surpasser et est d’une exigence hors pair, toute chose qui lui a permis d’être un brillant étudiant et un brillant joueur international.

Notre regretté Karounga Kéita est aussi un visionnaire. Il introduit le management dans le sport au Mali. A cet effet, il créa un conseil d’administration au Djoliba AC. Il devient ainsi le précurseur au Mali du sport business et arrive à construire le Complexe de Hérémakono qui porte aujourd’hui son nom. Tout un symbole.

Kéké a fortement contribué à impulser le développement du sport et ses empreintes demeureront indélébiles dans l’espace footballistique qu’il a servi avec engagement, don de soi et loyalisme.

Une autre qualité de l’homme est celle de la gouvernance vertueuse en optant l’alternance au directoire de son Club le Djoliba. Toute une vision. Tout un caractère.

Avec la disparition de Karounga Kéita, le football malien voire international perd une légende dont l’histoire se confond indéniablement avec celle du ballon rond.

La nation a exprimé un devoir de reconnaissance à ce grand serviteur du football pour son engagement, pour son patriotisme en l’élevant au grade de commandeur de l’Ordre national et en décembre 2022 sur notre proposition les autorités lui ont décerné la distinction du Mérite sportif car il a contribué avec dévouement à écrire les belles pages du sport malien.

En hommage à ta passion pour la littérature française, je citerai volontier ici l’écrivain français Jean Jacques Rousseau qui a disait je cite… “L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a compté le plus d’années, mais celui qui a le plus senti la vie”. C’est l’idée que nous garderons de toi à jamais, celui d’un homme qui a vécu sa passion. Et le monde sportif ne t’oubliera jamais. Ton élégance sur le terrain, ta rigueur d’éducateur, ton management resterons gravés dans nos mémoires,

Dors en Paix Karounga. Et que le tout Puissant t’accueille dans son Paradis éternel. Amen. Ainsi soit-il !”

Tidiane Niambélé : “Kéké, un père généreux qui a élevé une génération nombreuse de jeunes footballeurs…”

En ce jour d’épreuve pour le club historique Djoliba AC en particulier, et pour le sport malien en général, nous sommes sensibles aux nombreuses marques de sympathie témoignées à l’occasion du rappel à Dieu du président Karounga Kéita. Que tous ceux qui ont manifesté leur compassion et leur solidarité soient récompensés au centuple. A la famille, aux collègues, à tous ceux qui ont admiré et aimé l’illustre disparu, nous présentons nos sincères et respectueuses condoléances. Aujourd’hui, notre peine est immense. Pourtant nous croyons à la volonté du Tout-Puissant, cette volonté qui est la finitude inexorable de l’existence humaine. En cette douloureuse circonstance, j’ai la triste mais honorable responsabilité de porter l’hommage à un homme si proche et si familier, avec qui j’ai eu le bonheur de partager la passion du football et l’amour du Djoliba AC. Hommage au nom de tous : Dirigeants du sport malien, Camarades et amis de football, d’école et d’université, Compagnons dans la gestion du club, qu’il a contribué à hisser au plus haut niveau de la hiérarchie continentale. Avec sincérité, je m’emploie à cette tâche. Je ne m’appesantirai pas sur son parcours scolaire et universitaire, ni son parcours de sportif. Tout a été dit et redit dans ce domaine. Ce fut une vie fabuleuse. Je préfère rappeler le père Kéké, rentrant au pays, auréolé de son prestigieux palmarès sportif, de son doctorat en sciences sociales et de son expertise en gestion des entreprises. Le Mali accueille son fils au patriotisme chevillé au corps fidèle à l’esprit de sa formation, Kéké se soucie de l’enfant malien, de l’éducation de la jeunesse. Sa thèse de doctorat sur ‘l’enfance en difficulté au Mali’ est un indicateur de son engagement. Puis, il s’adonne à la tâche d’entraineur de football, tant et si bien que le pays lui confie la gestion de l’équipe nationale de football. Pendant six (6) longues années Kéké s’est acquitté de cette mission patriotique et n’aurait jamais accepté d’être payé pour cela. Ainsi, nous découvrons Karounga Kéita, homme de constance, de sociabilité et de responsabilité. Ainsi, nous découvrons Karounga Kéïta, un père généreux qui a élevé une génération nombreuse de jeunes footballeurs. Et son épouse, Fanta Diallo, de gaieté et de bienveillance a fait de sa maison le lieu de réconfort des sportifs. Ainsi, nous découvrons Karounga Kéïta, le manager qui, avec le Djoliba AC, a bâti et consolidé un monde sportif de référence, une famille sportive pleine d’énergie et de créativité. Ainsi, nous découvrons Karounga Kéïta, un homme à l’humour insaisissable par son pic pénétrant : la défaite sportive «ne fera pas changer le goût de son café» ; l’imprudent qui l’agresse, il ne fera pas «goûter son crochet gauche». Cet humour sera la marque de l’homme, son buzz médiatique. ‘Les entraineurs du dimanche’ en garderont bien le souvenir. Nous sommes ici, en ce territoire de ton univers secret ; que tu connais si bien sous le nom de ‘Complexe Sportif Karounga Kéïta’. Nous sommes ici, sans toi, mais nous ne voulons pas te pleurer parce qu’en quittant ici-bas où tu as eu un destin extraordinaire, tu ne perds que les captures d’ombres d’un monde d’illusions.

En quittant ici-bas, tu trouves l’immortalité en restant pour l’éternité dans les pages de l’histoire du football malien. Ensemble, associons nos prières pour le repos de l’âme du Président Kéïta et implorons le Miséricordieux pour qu’il les accepte comme il a accepté le sacrifice d’Abraham. Amen”

