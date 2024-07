Pour sa deuxième sortie au Jeux olympiques, Paris 2024, l’équipe olympique du Mali s’est inclinée 1-0 face au Japon. Les Aigles qui ont désormais le dos au mur, doivent impérativement battre le Paraguay demain, mardi pour espérer être dans le jeu des calculs.

Les Jeux Olympiques 2024 à Paris ont débuté sous haute tension pour les Aigles du Mali. Après un match nul prometteur de 1-1 face à Israël lors de la première journée, l’équipe malienne a malheureusement subi une défaite cruciale samedi 27 juillet 2024 contre le Japon, s’inclinant 1-0.

Le premier match contre Israël avait laissé entrevoir de belles promesses pour les supporters maliens. Malgré une performance solide, les Aigles n’ont pu faire mieux qu’un match nul. Cette rencontre avait cependant permis de garder espoir pour une qualification en phase suivante.

La rencontre contre le Japon a été marquée par un épisode particulièrement douloureux : un penalty raté par les Maliens, qui aurait pu changer le cours du match. Les Japonais, quant à eux, ont su saisir leur chance en marquant l’unique but de la rencontre, plongeant ainsi le Mali dans une situation précaire.

Un dernier match décisif

Pour espérer continuer l’aventure olympique, les Aigles du Mali n’ont désormais plus le choix : ils doivent impérativement gagner leur dernier match face au Paraguay. Une victoire est nécessaire pour compenser les points perdus et raviver l’espoir de qualification.

La tâche s’annonce ardue, mais les Aigles ont montré par le passé qu’ils savent se relever dans l’adversité. Les supporters maliens espèrent voir leur équipe renverser la vapeur et afficher un jeu à la hauteur de leurs attentes lors de ce match décisif.Le Mali est dos au mur, mais rien n’est encore joué. Une victoire contre le Paraguay pourrait non seulement redonner le sourire aux supporters, mais aussi relancer l’équipe dans la compétition. Les Aigles du Mali doivent désormais puiser dans leur détermination et leur talent pour surmonter cet obstacle et continuer leur parcours aux JO 2024.

Djibril Founekè

(Correspondance particulière)

