A moins d’un mois du coup d’envoi du tournoi de football des Jeux Olympiques Paris 2024, les sélectionneurs font face à un véritable casse-tête avec le désistement des joueurs ou encore le refus de leurs clubs de les libérer. Sélectionneurs des Aigles U23 du Mali, Badra Alou Diallo « Conty » ne fait pas exception à cette « épidémie ».

Le tournoi olympique de football donnera son coup d’envoi le 24 juillet. A la même date, le Mali fera son entrée en lice face à l’Israël. A un mois de son premier match, la sélection nationale a entamé la dernière ligne droite de ses préparatifs par un regroupement de 15 jours (du24 juin au 8 juillet) au Centre d’Entraînement pour Sportif d’Elite de Kabala.

Avec une présélection de 30 joueurs, Badra Alou Daillo alias Conty n’est pas sûr de rallier la France avec un effectif de rêve. En effet, sur la trentaine de présélectionnés, certains joueurs commencent déjà à désister. Dans les coulisses, l’on apprend que le milieu offensif des Aigles Seniors, Kamory Doumbia, ne sera pas du voyage de Paris.

Si certaines sources évoquent le refus de son club, Brest, de le libérer, d’autres croient savoir que le joueur préfèrerait rester fidèle à ses coéquipiers engagés dans un combat pour « l’amélioration des conditions » avec la fédération malienne de football. « Si la situation reste inchangée, nous nous réservons le droit de ne pas honorer la sélection et de ne pas participer aux prochains matchs de qualification », réclament-t-ils. En plus du cas Kamory, Conty sera contrait de se passer des services d’un autre joueur.

Il s’agit de Mamadou Sangaré qui vient de quitter le rassemblement pour des démarches contractuelles en Europe. « Jeux Olympiques : Ça sera sans Mamadou Sangaré. A Kabala avec ses coéquipiers Aigles U23 dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024, Mamadou Sangaré dit Gaucher a quitté l’internat ce soir (vendredi 27 juin) afin de se rendre en Autriche. Le jeune milieu de terrain est en pourparlers avancés avec Rapid Vienne pour une signature imminente de contrat. Mamadou Sangaré ne participera donc pas aux prochains Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris du 26 juillet au 11 août 2024 », a communiqué la Fédération malienne de football.

Cette contrariété, le sélectionneur du Mali n’est pas le seul à vivre. Pays hôte des J.O, la France fait également face à la même situation. Selon la presse locale, l’équipe de France a été déjà dépourvue de 7 joueurs. A en croire une information de L’Equipe, Thierry henry a déjà essuyé 7 rejets. Il avait convoqué 25 joueurs, le 3 juin dernier. Mais depuis, les Lillois Lucas Chevalier, Leny Yoro et Bafodé Diakité, les Parisiens Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery et le Bavarois Mathys Tel ont dû être retirés de la liste en plus de Maxime Estève de Bernley.

Les Jeux Olympiques n’étant pas une compétition de la Fifa, les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs footballeurs pour aller en équipe nationale. Malgré tout, tout reste possible jusqu’au 3 juillet. Date à laquelle aucune liste définitive ne pourra plus être modifiée. Pour la composition de la liste, chaque équipe doit être entièrement composée de joueurs nés le ou après le 1er janvier 2001 (soit âgés de 23 ans au moment de Paris 2024). Cependant, trois footballeurs nés avant cette date peuvent être inclus dans chaque effectif composé de 18 joueurs.

Alassane Cissouma

