Interrompu lundi dernier (26 septembre 2022) à la 17e minute à cause d’une pluie battante, le second match amical entre le Mali et la Zambie a été finalement annulé pour cause de pelouse détrempée. Une situation qui met en cause le plan de drainage du Stade du 26 Mars qui a pourtant été rénové et inauguré en janvier dernier… «Le stade a bénéficié des travaux de réhabilitation qui ont été entièrement financés sur le budget national à hauteur de 7 milliards», avait déclaré le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, à la réception du stade.

En tout cas, lundi dernier, la pluie a privé les Chipolo Chipolo de la Zambie de la revanche escomptée contre des Aigles qui étaient aussi déterminés à confirmer leur performance du premier match remporté vendredi dernier (23 septembre 2022). Et cela grâce à une réalisation d’El Bilal Touré à la 13e minute. Le jeune attaquant avait bénéficié d’une passe millimétrée de Kamory Doumbia très convaincant pour son baptême de feu.

Même si le second match aurait pu nous permettre de mieux jauger le niveau des poulains d’Eric Chelle, il est clair que la Zambie était un bon sparring-partner pour le Mali et cela d’autant plus que son football s’apparente beaucoup au style de l’Ouganda et de la Gambie, deux de nos adversaires du Groupe G des éliminatoires de la CAN «Côte d’Ivoire».

Après deux journées disputées, le Mali domine ce groupe avec deux victoires en autant de matches. Le prochain adversaire du Mali (3e journée) sera la Gambie. Il faut rappeler que, fin juillet dernier, la Confédération africaine de football (CAF) a officialisé le report des 3e et 4e journées de ces éliminatoires. Et cela en raison du report de la CAN «Côte d’Ivoire 2023» en janvier/février 2024 et de la volonté des 5 sélections africaines qualifiées pour la Coupe du monde 2022 (Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal et Tunisie) de mieux se préparer.

Ainsi, initialement programmées en septembre 2022, les deux prochaines journées auront désormais lieu du 20 au 28 mars 2023. Quant à la 5e journée, elle est programmée du 12 au 20 juin 2023. Et la 6e journée va se disputer du 4 au 12 septembre 2023 !

Le ministère de la Jeunesse et des Sports salue le remarquable fair-play et la maturité du public sportif malien

Une forte pluie s’est abattue sur Bamako (le lundi 26 septembre 2022). Cette situation a conduit à l’arrêt momentané du match (le second entre le Mali et la Zambie) à la 16e minute de jeu. Pourtant la pelouse du stade du 26 Mars rénové compte deux aspirateurs neufs. Mais, ils n’ont pas pu accéder au terrain malgré l’insistance des techniciens pour sauver le match.

Les arbitres guinéens ont décidé finalement de ne plus revenir sur la pelouse pour continuer le match. Cette décision frustrante est à vite oublier pour les nombreux supporters maliens qui ont effectué le déplacement au stade. Eu égard à cette annulation arbitrale, le département en charge des Sports présente ses sincères excuses au public sportif malien pour avoir non seulement effectué le déplacement en soutenant son Equipe nationale, mais aussi son esprit fair-play remarquable tout au long de cette soirée au stade, preuve d’une maturité des Maliens à respecter les autres quelque soit la situation.

