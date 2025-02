Après le tirage au sort, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé le calendrier des matchs de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, Maroc 2025. Le match d’ouverture opposera le Maroc, pays hôte, aux Iles Comores, le 21 décembre 2025 et la finale, quant à elle, est prévue pour le 18 janvier 2026.

On connaît désormais le calendrier des rencontres de la Coupe des Nations (CAN) de football, Maroc 2025. Selon un communiqué de la Confédération, six villes et neuf stades accueilleront l’événement sportif phare du continent. Ces villes sont Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger. Rabat, la capitale du pays des Lions de l’Atlas, disposera de quatre stades, tandis que Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger accueilleront chacune des rencontres dans un stade dédié.

Les quarts de finale vont se dérouler au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat ainsi qu’à Tanger, Marrakech et Agadir. Les demi-finales vont se tiendront à Rabat et Tanger, tandis que la rencontre pour la troisième place aura lieu au Stade Mohammed V de Casablanca. La finale se jouera le 18 janvier au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Au total, 52 matches seront disputés sur 29 jours. Le match d’ouverture, qui opposera le Maroc, pays hôte, aux Îles Comores dans le cadre du groupe A, se jouera le 21 décembre au sein du complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les Aigles, qui évoluent dans le même groupe pays hôte, affronteront le même jour (21 décembre) la Zambie au stade Mohamed V de Casablanca. En 2e journée, le Mali sera opposé le 26 décembre au Maroc à Rabat. Les Aigles doivent prendre leur revanche à la fois sur la Zambie et le Maroc. Les deux équipes ont éliminé les Aigles en demi- finale de la CAN respectivement en 1994 et 2024, toutes ironies du sort organisées par la Tunisie. La 3e et dernière journée des matchs de poule verra le Mali affronter les Iles Comores le 29 décembre à Casablanca.

Amadou Haïdara dit Doudou, Ives Bissouma et autres doivent faire mieux que la dernière CAN où ils ont été éliminés en quarts de finale. Djigui Diarra et ses coéquipiers doivent démontrer à la face du monde que cette élimination en quarts de finale n’était qu’un accident de parcours. Bien que la CAN soit prévue jusqu’en décembre prochain, c’est maintenant que tous les acteurs doivent se mettre au travail en mettant les bouchées doubles afin de permettre aux Aigles d’aborder la compétition dans les conditions optimales. C’est seulement à ce prix que Tom Saintfiet et ses poulains pourront faire une bonne compétition.

Le Maroc, qui accueille la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies pour la première fois depuis 1988, se prépare également à coorganiser la Coupe du Monde de la FIFA 2030, avec l’Espagne et le Portugal.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :