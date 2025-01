La CAF annonce le report du CHAN de février à août 2025

La Confédération africaine de Football (CAF) a annoncé, mardi 14 janvier, le report du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) au Kenya, en Tanzanie, et en Ouganda à août 2025, ont rapporté des médias africains et français.

« Les experts techniques et en infrastructure de la CAF, dont certains basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ont requis un temps supplémentaire pour s’assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le Championnat d’Afrique des Nations », précise la CAF dans un communiqué relayé par RFI.

L’instance relève, toutefois, que « des progrès significatifs ont été réalisés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda avec la construction et la modernisation des stades, des terrains d’entraînement, des hôtels, des hôpitaux et d’autres infrastructures et installations pour l’organisation réussie du Championnat d’Afrique des Nations ».

Le tournoi devait se tenir du 1er au 28 février 2025 selon le premier calendrier : il aura finalement lieu en août, précise le média français.

La CAF procédera tout de même au tirage au sort du tournoi, mercredi 15 janvier 2025 à Nairobi, précise la même source ajoutant que la date exacte du début du Championnat d’Afrique des Nations sera annoncée par la CAF ultérieurement.

https://www.aa.com.tr/

