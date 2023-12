La Fédération malienne de football toujours dans le tourbillon : Le président du LCBA appelle à « constater la vacance de poste du président » et à mettre en place un « organe exécutif légitime »

Suite à la détention carcérale du président de la Fédération malienne de football depuis plus de 4 mois, le patron du Lafia Club de Bamako (LCBA), Dr Sékou Diogo Kéita, exhorte les membres de la FEMAFOOT à « contraindre le comité exécutif à constater la vacance de poste » et à nommer « un organe exécutif légitime » à la tête du football malien.

L’administration du football malien reste toujours plombée à cause du désaccord persistant entre les membres de la Fédération malienne de football. Alors que plusieurs dossiers de recours du football malien sont pendants devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), le président du Lafia Club de Bamako (LCBA), Dr Sékou Diogo Kéita, alerte sur « l’incapacité » du président Mamoutou Touré à diriger la FEMAFOOT.

Rappelant que ce dernier est en prison depuis plus de 4 mois, Dr Sékou Diogo Kéita appelle à appliquer les dispositions pertinentes de l’article 46 des statuts de la FEMAFOOT. « L’article 46.1 stipule qu’un poste au sein du Comité Exécutif sera considéré comme vacant en cas de décès, de démission, d’exclusion, d’inaptitude permanente de remplir sa fonction officielle, d’indisponibilité durant six séances ordinaires consécutives ou se retrouver en situation d’incompatibilité en cours de mandat », a-t-il relevé.

Et de poursuivre : « L’alinéa 2 de ce même article 46 des statuts précise que si un poste ou jusqu’à 50% des postes au sein du Comité Exécutif devient (ent) vacant (s), le Comité Exécutif repourvoit les postes vacants jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, qui confirmera ou infirmera les personnes désignées par le Comité Exécutif pour le temps du mandat restant. Faute de cette confirmation, une Assemblée Générale élective extraordinaire devra être convoquée conformément aux dispositions des présents statuts ».

Pour ce vieux routier de la gestion du football, les membres de la FEMAFOOT doivent contraindre le comité exécutif à constater la vacance de poste du président du Comité exécutif. « La nomination des membres aux postes de vice-présidents et membres des commissions permanentes par la décision 01 CE-FEMAFOOT 2023-2024 souffre d’une vulnérabilité criarde car ayant été prise par Mamoutou Touré qui, au moment des faits, n’avait pas la légalité requise et surtout pour le non-respect du profil exigé pour être président et/ou membre de certaines commissions permanentes (ex commissions, juridique, statuts du joueur et media) », a-t-il martelé.

Avant de soutenir que « cette préconisation permettra sans doute de doter la FEMAFOOT d’un organe exécutif, soit nommé (CONOR FIFA) ou élu (reprise du processus électoral), pour le bonheur des acteurs du football malien ».

Il convient de rappeler que Dr Sékou Diogo Kéita a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du football malien et africain. C’est dire qu’il en connaît parfaitement tous les rouages.

Sory Ibrahima COULIBALY

