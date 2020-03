Un nouveau départ dans la promotion et la diffusion des valeurs olympiques en Afrique

Après la rencontre de 2016 dans la capitale malienne, Bamako vient d’abriter les travaux de l’Assemblée générale ordinaire évaluative de l’Association des académies nationales olympiques d’Afrique (Aanoa) et la 5ème session des Académies nationales olympiques d’Afrique (Anoa). Ce grand rendez-vous des dirigeants du mouvement olympique africain a permis de faire le bilan et de jeter un regard sur l’avenir. Il s’agit désormais d’un nouveau départ pour une autre étape dans la promotion et la diffusion des valeurs olympiques en Afrique. A l’ouverture des travaux, un vibrant hommage a été rendu à Mme Kéïta Aminata Maïga, présidente de l’Académie nationale olympique du Mali et vice-présidente de l’Aanoa.

Les travaux de l’Assemblée générale ordinaire évaluative de l’Association des académies nationales olympiques d’Afrique (Aanoa) et la 5ème session des Académies nationales olympiques d’Afrique (Anoa) se sont tenus, du 12 au 15 mars dernier, à l’hôtel Laïco Amitié. En marge de ces rencontres, le Bureau directeur de l’Aanoa s’est également réuni pour faire les points.

La tenue de ces grands rendez-vous du mouvement olympique d’Afrique fait suite à l’Assemblée générale évaluative et la 2ème session de l’Association des académies nationales olympiques d’Afrique, à Bamako du 24 au 25 mars 2016.

Placée sous le haut parrainage du ministre de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré, l’ouverture des travaux s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont Mme Kéïta Aminata Maïga, présidente de l’Académie nationale olympique du Mali et vice-présidente de l’Association des académies nationales olympiques d’Afrique (AANOA).

Etaient également présents, le président de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa) Moustapha Berraf, ainsi que les présidents de différentes fédérations nationales sportives du Mali.

Prenant la parole, le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) Habib Sissoko, a tenu à saluer tout ce beau monde pour avoir effectué le déplacement. “Le Comité national olympique et sportif du Mali et l’Académie nationale olympique du Mali sont honorés d’accueillir les illustres dirigeants du Mouvement olympique africain. Je veux voir dans la tenue du second rendez-vous de Bamako, la manifestation de la constance de l’adhésion du Comité national olympique et de l’Académie nationale olympique du Mali à l’idéal de l’Aanoa.

Revenir à Bamako administre la preuve que vous tenez à donner une suite à ce qui a été décidé ou recommandé lors des différentes Assemblées générales de votre Association.

Encore une fois, je souhaite manifester un hommage appuyé à la présidente de l’Ano du Mali, Mme Kéïta Aminata Maïga, Première Dame du Mali dont les actions ont permis aux autorités de la République du Mali de percevoir et de soutenir la pertinence de la fonction éducative de l’olympisme. C’est ce soutien qui vaut au Cnosm l’engagement du ministre de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré”, dira Habib Sissoko. Avant de rendre un vibrant hommage au ministre Arouna Modibo Touré : “Monsieur le Ministre, de toute votre énergie juvénile, vous êtes resté en situation de responsabilité pour les succès sportifs récurrents, pour la défense de la promotion du sport et de l’olympisme et dans la gestion d’une époque à forte teneur émotionnelle. Cela donne confiance en notre pays et à vous-même un crédit personnel”.

Le président du Cnosm a saisi cette opportunité pour adresser ses sincères salutations au président de l’Acnoa, Moustapha Berraf, pour sa promptitude à appréhender les défis pour les relever : “Monsieur le Président, vous avez préservé l’Acnoa de la rupture préjudiciable et vous lui avez insufflé dynamisme et vitalité”.

S’agissant au président de l’Aanoa, Dr Ridha Layouni, Habib Sissoko l’a remercié pour ses efforts inlassables, son engagement et sa ténacité.

Prenant la parole, le président de l’Acnoa, Moustapha Berraf, a également rendu un hommage au ministre Arouna Modibo Touré qui ne cesse de déployer des efforts incommensurables pour faire briller le sport malien dans toute sa splendeur. “Le Mali est considéré comme l’une des fondations solides et inébranlables de l’éducation physique. Il n’est pas superflu de rappeler que ce pays est l’un des tous premiers de notre cher continent à se doter d’une Académie nationale olympique.

Je voudrais réitérer mes amitiés et mon profond respect à Mme Kéïta Aminata Maïga, Première Dame du Mali, dont le travail acharné, l’abnégation et la clairvoyance ont permis de tracer les sillons de cette structure aujourd’hui pionnière des Académies nationales olympiques dans le continent”. Parole de Moustapha Berraf qui a ensuite précisé : “Cette Assemblée générale marque une évaluation nécessaire pour jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru dans le but de rectifier le tir pour la poursuite de l’odyssée”.

Aux dires du président de l’Acnoa : “La tâche la plus importante de la responsabilité de l’Académie est d’être le dépositaire de l’esprit olympique pour le répandre dans le monde du sport. Elle doit expliquer les règles des Jeux et étudier les problèmes qui se posent et qui sont en rapport avec les compétitions sportives et les Jeux Olympiques”. C’est pourquoi, il se réjouit d’être parmi les participants, car, dira-t-il, “l’ambition de l’Aanoa cadre avec les orientations et la vision de l’Acnoa axée sur la diffusion des valeurs olympiques partout en Afrique. Notre travail, en synergie, nous permettra d’asseoir les fondements de l’Olympisme, notamment auprès de cette jeunesse qui constitue notre préoccupation de tous les instants.

Notre défi commun est immense dans une Afrique fragile économiquement, politiquement et socialement, le sport et l’olympisme doivent rester des facteurs d’éducation, d’unité et de relance sociale qui font briller l’amitié, la solidarité, le fair-play et la cohésion sociale”.

C’est avec un grand plaisir que le président de l’Association des académies nationales olympiques d’Afrique (Aanoa), Dr Ridha Layouni, a pris la parole pour remercier la Première Dame du Mali, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le président du Cnosm et tous les autres participants.

“En s’inspirant de l’exemple africain, constant à créer une organisation continentale qui réunit les académies nationales olympique, l’Europe vient après dix ans de créer sa propre association d’Académies nationales olympiques. D’autres continents envisagent déjà de créer de telles organisations continentales. Cet acquis africain n’a été possible que grâce à la détermination des ANOs d’Afrique, appuyées par leur Cno et soutenus par l’Acnoa et le Comité international olympique.

Nos structures olympiques africaines ont fait preuve d’une grande volonté, d’une profonde conviction et d’une perspicacité rare quant à l’importance et l’utilité des ANOs dans le développement de l’olympisme et des valeurs olympiques en Afrique.Je ne manquerais pas de répéter que nous avons vraiment la chance d’avoir en Afrique de grands hommes et de grandes structures du sport et de l’olympisme” a-t-il déclaré.

Il est nécessaire de rappeler que “l’Aanoa bénéficie de l’appui permanent de l’Acnoa et des CNOs qui soutiennent ses activités et encouragent le développement de ses projets”. Ainsi, trois comités nationaux olympiques se distinguent par leur engagement à côté de l’Aanoa.

“L’Aanoa jouit d’un soutien indéfectible de la part du Comité national olympique tunisien (Cnot) qui a pris en charge le financement de trois Assemblées générales de l’Aanoa de 2008, 2013 et 2017 et de 2 sessions des ANOs d’Afrique en 2014 et 2017. Par ailleurs, le Cnot continue d’abriter et de prendre en charge les frais de fonctionnement du siège de l’Aanoa à Tunis.

De même le Comité national olympique et sportif du Mali soutient l’Aanoa par la prise en charge des Assemblées générales évaluatives de 2016 et 2020, ainsi que les 2ème et 5ème sessions des ANOs d’Afrique sous le haut patronage de Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, Président de la République du Mali. Ce soutien va porter aussi sur l’accueil de l’une des structures de l’Aanoa, à savoir l’Observatoire africain de l’olympisme.

Le Comité national olympique et sportif du Cameroun a aussi rejoint le Cnot et le Cnosm dans leur soutien à l’Aanoa en accueillant et en finançant le Centre africain d’études olympiques et la prise en charge de la 4ème session des ANOs d’Afrique en Mars 2018 à Yaoundé”.

Depuis la constitution de l’Aanoa, dira Dr Rhida Layouni, “nous avons pu concrétiser les objectifs que nous nous sommes fixés : notre jeune association a désormais consolidé ses positions en tant qu’organisation olympique africaine en créant une dynamique qui lui a valu le respect et la confiance de hauts responsables politiques, olympiques et sportifs africains ; les instances internationales olympiques, tels le Cio, l’Acnoa et l’Aio, sont déjà nos partenaires ; l’Aanoa est maintenant un partenaire fiable et un acteur actif à part entière au sein de la famille olympique.

Notre organisation s’est distinguée par son sérieux et son dynamisme, les réunions de son Bureau directeur et ses Assemblées générales se tiennent de façon régulière en respect de ses statuts”.

S’agissant des activités, Dr Rhida Layouni a profité pour faire le bilan. “Les sessions des ANOs d’Afrique sont déjà à leur 5ème édition ; la base de l’Aanoa a plus que doublé, en passant de 16 Académies lors de sa constitution à 36 académies actuellement” dira-t-il.

Des grands projets sont également lancés et sont en cours de réalisation. Il s’agit du concours de l’Aanoa qui est à sa deuxième édition et vise la diffusion des idéaux et des valeurs olympiques en Afrique avec l’attribution d’une subvention annuelle pour l’ANO qui présente le meilleur projet. “D’autres concours peuvent être envisagés traitant d’autres thèmes, tels que la paix à travers le sport, la protection de l’environnement par le sport, le développement durable dans le sport etc… ; le Centre africain d’études olympiques installé à Yaoundé au Cameroun fête déjà son 2ème anniversaire ; l’Observatoire africain de l’olympisme (Oao) dont l’installation à Bamako fera l’objet de consultations communes ; le Forum africain de l’olympisme (Fao) pour lequel les ANOs du Sénégal et de la Tunisie sont candidates ; l’Aanoa compte aussi mettre sur pied d’autres structures continentales dont le Centre africain de documentation et de publication olympiques (Cadpo) ; instaurer et renforcer les relations de partenariat de l’Aanoa avec d’autres structures et organisations nationales et internationales, telle que des universités, l’Unesco, etc…

Ces succès de l’Aanoa n’ont été possibles que grâce à la solidarité et au professionnalisme d’un Bureau directeur exceptionnel, à la présence de grandes personnalités dévouées aux valeurs olympiques à la tête de l’Acnoa, des CNOs et des ANOs d’Afrique”.

En tout cas, pour lui, cette rencontre de Bamako marquera un nouveau départ pour une autre étape dans la promotion et la diffusion des valeurs olympiques en Afrique.

Pour le ministre Arouna Modibo Touré, le Mali est honoré d’abriter, pour la deuxième fois, les travaux de l’Association des académies nationales olympiques d’Afrique. “Cela est une marque de confiance et d’estime à l’endroit du mouvement olympique malien, marque que nous apprécions hautement. Le Mali, profondément attaché à la recherche de l’épanouissement de la jeunesse et à l’intégration africaine, est constamment engagé à soutenir les organisations, institutions et associations comme le vôtre, qui œuvrent pour l’affirmation des idéaux dont l’olympisme se veut le chantre. Je suis persuadé que vos travaux vous permettront de faire le point des avancées et d’apporter des réponses adéquates aux défis qui peuvent entraver votre marche en avant. Par ma voix, les hautes autorités du Mali vous confirment leur soutien et vous accompagnent dans la réussite de vos missions” a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports.

El Hadj A.B. HAIDARA

