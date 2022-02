Soirée de gala ce mardi au Parc des Princes. Le Paris SG recevait le Real Madrid en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Mauricio Pochettino misait sur Angel Di Maria pour accompagner Lionel Messi et Kylian Mbappé, Neymar prenant place sur le banc de touche. Carlo Ancelotti lançait lui son équipe type avec un Karim Benzema, longtemps incertain, en pointe. Si les Merengues posaient le pied sur le ballon en tout début de rencontre, les Parisiens allaient progressivement entrer dans la rencontre et se créer la première situation franche. Mbappé fixait côté gauche, éliminait Dani Carvajal et centrait devant le but. Malgré ce bon service, légèrement dévié par Éder Militão, Di Maria ratait complètement sa reprise du gauche (5e). Face à un bloc madrilène positionné extrêmement bas, les Rouge-et-Bleu cherchaient patiemment la faille. Messi mettait parfaitement Mbappé sur orbite d’un ballon par-dessus la défense, mais le champion du monde 2018 butait sur un Thibaut Courtois bien sorti (17e). Sur le corner consécutif, le portier belge se couchait tranquillement sur une tête de Danilo Pereira, freinée par Militão (18e). Le Diable Rouge se montrait tout aussi vigilant sur un centre tir de Nuno Mendes (23e). Une domination presque sans partage des locaux, et ce, même s’il a parfois manqué de présence dans la zone de vérité. Les débats s’équilibraient en fin de première période, mais les partenaires de Marquinhos défendaient bien et ne concédaient qu’une réelle occasion sur une tête de Casemiro, de peu à côté, sur corner (45e). Et les deux équipes rentraient dos à dos aux vestiaires (0-0).

Mbappé mettait encore à contribution Courtois d’entrée en seconde période. Subtilement servi par Achraf Hakimi à l’entrée de la surface, le n° 7 armait une frappe du droit pleine de spontanéité, mais le dernier rempart merengue se couchait pour sortir ce ballon d’une manchette (49e). Les Franciliens, loin d’être refroidis par la pluie battante, appuyaient sur l’accélérateur et enchaînaient les temps forts. Messi tentait sa chance du gauche, décalé par Mbappé, mais Courtois avait tout lu (54e). Toni Kroos sonnait le réveil madrilène, mais le tir de l’Allemand filait au-dessus des buts de Gianluigi Donnarumma, plutôt tranquille jusque-là (55e). Mbappé s’essayait à nouveau, d’un tir enroulé, mais Courtois tenait bon (56e). À force de pousser, le PSG pensait enfin être récompensé, Mbappé obtenant un penalty pour une faute de Carvajal. Seulement, Courtois sortait le grand jeu et détournait le tir de Messi sur sa gauche (61e). Imprécis, les coéquipiers de Presnel Kimpembe, malgré leur bonne volonté et plusieurs initiatives de Messi ou Mbappé, ne trouvaient toujours pas la faille dans une défense espagnole très renforcée. Neymar entrait en jeu pour aider les siens à forcer la décision dans les vingt dernières minutes. Il obtenait un coup franc à l’entrée de la surface que la Pulga envoyait de peu à côté des buts adverses (75e). Le tir de Mbappé, quelques instants plus tard, en pleine surface, léchait aussi le poteau de Courtois (77e). À l’expérience, les troupes de Florentino Pérez gelaient le ballon quelques minutes. Mais Paris remettait un coup d’accélérateur. Messi lançait Neymar en profondeur, mais le Brésilien évitait la sortie de Courtois mais ne parvenait pas à redresser suffisamment le ballon (86e). Mbappé, envoyé en profondeur par Messi, déposait Mendy et centrait en retrait, mais ne trouvait personne à la réception (88e). Idrissa Gueye, entré en jeu dans les dernières minutes, tentait lui aussi sa chance mais Courtois veillait toujours au grain (90e +3). Mbappé sortait alors de sa boîte, éliminait deux défenseurs et trouvait la faille d’un tir rasant qui passait entre les jambes de Courtois (1-0, 90e +4). Score final (1-0). Le PSG prend une petite option pour la qualification avant le retour. Merci Mbappé.

