Quelques jours après la tragique bousculade ayant causé la mort d’au moins huit personnes au stade d’Olembé à Yaoundé lors du 8e de finale de la CAN entre le Cameroun et les Comores, la CAF a officiellement rendu son rapport sur ses tristes incidents. Un communiqué qui va d’ailleurs entrainer d’importants changements au niveau de la programmation puisque le stade – qui n’était plus utilisé jusqu’à présent – va à nouveau être introduit dans la compétition.

«La Commission d’organisation de la CAF a décidé à l’unanimité de lever la suspension imposée au stade d’Olembé et d’autoriser l’une des demi-finales de la Coupe des Nations AFCON Total Energies ainsi que le match de la Finale à se dérouler au stade d’Olembé. En conclusion, la CAF, le Comité Local d’Organisation et le Gouvernement du Cameroun ayant considérablement renforcé la sécurité et les moyens au Stade d’Olembé, sont convaincus que la sûreté et la sécurité des spectateurs et visiteurs seront assurées», peut-on ainsi lire dans le communiqué.

La CAF reçoit un rapport sur la tragédie du stade d'Olembé https://t.co/wdLBGWzjdB — CAF Media (@CAF_Media) January 30, 2022

SOURCE: https://www.footmercato.net/

