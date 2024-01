Le Sénégal, champion en titre entre en poux aujourd’hui

Le Sénégal, vainqueur de la dernière édition de la CAN lancera sa campagne cet après-midi au stade Charles Konan Banny où il a rendez-vous avec la Gambie. Les hommes du technicien Aliou Cissé visent la première place du groupe C et aborderont ce premier match avec les faveurs du pronostic.

Les champions d’Afrique sont en confiance après le parcours réalisé lors des éliminatoires (4 succès, 2 nuls) mais la tâche ne s’annonce pas facile contre les Scorpions, surtout quand on sait qu’il y a une grande rivalité sportive entre les deux voisins. Sadio Mané et ses coéquipiers occupent actuellement la première place de leur groupe de qualification à la Coupe du monde et ce malgré le nul concédé lors de la 2è journée contre le Togo (0-0). Lors de leur première sortie, les champions d’Afrique en titre ont explosé le Soudan du Sud, vaincu 4-0. La Gambie, elle, participe pour la seconde fois de son histoire à la CAN après la campagne Cameroun en 2021.

La préparation des Scorpions a été marquée par plusieurs événements pour le moins inhabituels. Tout d’abord, les joueurs ont boycotté une séance d’entraînement afin de renégocier leurs primes. Ils ont eu gain de cause, mais le Premier ministre gambien n’a pas apprécié «ce chantage», créant une ambiance pesante. Ensuite, les joueurs gambiens ont failli être asphyxiés dans l’avion qui les a amenés en Côte d’Ivoire, des joueurs se sont évanouis et ont eu des nausées.

Mais finalement, il y a eu plus de peur que de mal pour la délégation. Sur le plan sportif, les Scorpions restent sur deux défaites consécutives face, respectivement au Burundi (3-2) et à la Côte d’Ivoire à domicile (2-0). C’était au compte des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Grand favori à sa propre succession, le Sénégal se doit de commencer la compétition par une victoire.

Avec un effectif fourni de joueurs évoluant au plus haut niveau, les Lions de la Teranga semblent avoir toutes les cartes en main pour aller loin dans la compétition, eux qui restent sur 10 matches sans défaite, toutes compétitions confondues. En outre, les hommes du technicien Aliou Cissé n’ont pris qu’un petit mais lors de leurs cinq derniers matches. Les Scorpions sont donc évités.

Seibou Sambri Kamissoko

Commentaires via Facebook :