FIN DE l’ADAPTATION •Artisan de la victoire en football contre Valladolid, Kylian Mbappé a désormais les yeux tournés vers le « match difficile » qui s’annonce en Ligue des champions contre Brest

En Espagne, Kylian Mbappé est enfin sur un nuage. « Heureux » après avoir inscrit son premier triplé sous le maillot du Real Madrid face à Valladolid samedi (3-0), l’attaquant français a estimé que son adaptation dans son club était réussie.

« Je suis heureux pour le triplé mais encore plus pour la victoire. Je le dis chaque semaine mais c’était important de gagner aujourd’hui après le résultat de l’Atlético (nul 1-1 contre Villarreal). […] C’est sûr que cela donne de la confiance, mais on sait que rien n’est terminé avant la 38e journée. Il faut continuer à gagner. Il y a de la confiance, oui, mais il nous faut aussi de l’humilité pour aborder tous les matchs restants », a déclaré Mbappé au micro de Real Madrid TV.

L’embarras du choix sur sa position

« J’ai dit dès le premier jour que je pouvais jouer dans les trois positions offensives et que je devais m’adapter à l’équipe. Et maintenant ces deux choses sont claires. Je peux jouer en attaque à droite, dans l’axe, et à gauche. On se trouve naturellement avec mes coéquipiers et je dois continuer ainsi », a-t-il ajouté.

Interrogé sur les propos de ses coéquipiers qui assurent vouloir tout faire pour lui permettre d’être le meilleur buteur dans chaque compétition, le N.9 merengue a estimé que « ce serait vraiment bien » mais qu’il voulait « gagner des titres avec l’équipe ».

Il a ensuite prévenu que la rencontre face à Brest mercredi lors de la dernière journée de Ligue des champions sera « vraiment une galère, parce qu’à domicile ils sont très bons. Ils ne jouent pas chez eux, ils jouent à Guingamp, mais ce sera un match difficile ».

