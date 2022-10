Voilà un vrai faux-pas du Real Madrid ce dimanche contre Girona à Bernabeu. Les joueurs de Carlo Ancelotti doivent se contenter du match nul (1-1), dans cette 12ème journée de Liga, face aux Catalans de Gérone qui donnent ainsi une belle opportunité au Barça de recoller qu’à un point des Merengues au classement.

Une nouvelle fois privé de son capitaine lauréat du dernier Ballon d’Or Karim Benzema, le Real Madrid accueillait, lors de la 12ème journée de Liga, dans son mythique Santiago Bernabeu, le promu Girona, actuellement à la peine, scrutant les bas-fonds du championnat espagnol. La rencontre a débuté sur un rythme effréné avec une frappe inspirée de Luka Modric après un centre de Dani Carvajal sur le côté droit (2e). Malgré le poteau trouvé par Rodrygo sur un décalage de Fede Valverde (23e), ce sont bien les Catalans qui se sont montrés les plus dangereux dans le premier acte. Sur l’aile droite, Yan Couto a parfaitement poursuivi le contre rapide de Girona avant de centrer pour Valery Fernandez qui a vu sa tête passer au ras du poteau (19e).

Quelques minutes plus tard, Valery a repris la très longue relance de Gazzaniga pour offrir le ballon à Yangel Herrera qui a décroché un tir surpuissant repoussé par la transversale (38e). A la pause, les deux équipes affichaient plus de 90% de passes réussies avec une possession assez équilibrée, mais les Madrilènes ont bien eu du mal à être réalistes et efficaces sur leurs opportunités. Les troupes de Michel Sanchez Muñoz n’ont pas démérité et ont fait figure de véritables adversaires coriaces à manœuvrer pour la Casa Blanca dans ces premières 45 minutes de la rencontre.

Stuani efficace

Au retour des vestiaires, Vinicius a pris les choses en main, guidant les contres du Real mais de manière stérile. Les Merengues n’étaient plus inquiétés par les Géronais mais ne réussissaient pas non plus à renverser la tendance. Le Brésilien a néanmoins bien suivi le très bon centre au second poteau de Valverde, précédemment lancé en profondeur par Carvajal, pour ouvrir le score en taclant (70e). Les joueurs de Carlo Ancelotti ont bien failli doubler la mise immédiatement mais le portier Gazzaniga a réalisé un arrêt réflexe sur la reprise forte en pivot de Marco Asensio (72e). Contre toute attente, à dix minutes de la fin, l’arbitre Mario Melero Lopez a accordé un penalty pour une main d’Asensio dans la surface (78e). L’attaquant du Real semblait pourtant les avoir bien collés au corps mais la VAR en a décidé autrement. Entré en jeu quelques secondes avant, Cristhian Stuani a trompé le gardien Thibaut Courtois avec calme et sérénité (81e).

Madrid a poussé pour reprendre les devants mais sans grand succès et a même dû composer sans Toni Kroos, expulsé en fin de match (91e) pour un deuxième jaune. Rodrygo a cru un instant avoir donné la victoire au Real mais son but a finalement été refusé pour une faute sur le gardien (90e). Girona offre donc un beau cadeau à son voisin catalan de Barcelone (1-1). Au classement, les coéquipiers d’Aurélien Tchouaméni confortent leur fauteuil de leader mais ne disposent plus que d’un point de plus que leurs rivaux du FC Barcelone. Les Catalans, quant à eux, sortent de la zone rouge pour s’installer à la 16ème position. Le weekend prochain, le Real Madrid se déplacera dans la banlieue de la capitale pour jouer le Rayo Vallecano. Girona accueillera Bilbao en Catalogne, lors de la 13ème journée du championnat.

Source: https://www.footmercato.net/

