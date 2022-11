Ce midi, à Nyon, les seize équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la coupe aux grandes oreilles ont été fixées sur leur sort. Paris n’a pas été gâté puisque les Rouge et Bleu ont hérité du Bayern Munich.

Le grand jour est arrivé. Après un début de compétition au calendrier condensé, Coupe du monde oblige, les équipes vont rapidement être fixées. Moins d’une semaine après la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, les seize formations qui se sont qualifiées pour les huitièmes de finale ont su quel adversaire se dressera sur leur route au mois de février.

Un tirage que redoutait le Paris Saint-Germain. Alors qu’il avait fait presque toute la course en tête, le club de la capitale s’est fait doubler au tout dernier moment par Benfica. Les Portugais ont atomisé le Maccabi Haïfa 6 buts à 1, ce qui leur a permis de griller la politesse aux Rouge et Bleu grâce à un meilleur nombre de buts inscrits à l’extérieur. Du coup, les hommes de Christophe Galtier pouvaient craindre le pire. Et ça s’est confirmé.

Paris tire le Bayern

Présent dans le pot des deuxièmes de poules, Paris avait de très fortes chances de tirer du très lourd : Real Madrid, Manchester City, Benfica, Porto, Bayern Munich, Chelsea, Tottenham ou Naples. Au final, ce sera donc le Bayern Munich, l’un des trois épouvantails de la compétition avec Manchester City et le Real Madrid. De quoi donner d’énormes regrets aux Parisiens puisque Benfica a tiré… le Club Bruges.

Néanmoins, le PSG espère avoir la même réussite qu’en 2021, quand les partenaires de Neymar avaient sorti les Bavarois en quart de finale. Pour rappel, les huitièmes de finale se joueront les 14-15-21-22 février pour l’aller et les 7-8-14-15 mars pour le retour. Les quarts de finale sont prévus les 11-12 et 18-19 avril, les demi-finales les 9-10 et 16-17 mai. La grande finale sera disputée le 10 juin 2023 à Istanbul.

Les affiches :

RB Leipzig – Manchester City

Club Bruges – Benfica

Liverpool – Real Madrid

AC Milan – Tottenham

Eintracht Francfort – Naples

Borussia Dortmund – Chelsea

Inter – Porto

PSG – Bayern Munich

SOURCE: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :