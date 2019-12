On connait désormais les affiches des 16es de finale de Ligue Europa avec quelques sacrés chocs au programme, notamment un Olympiacos-Arsenal, Franfcfort-Salzbourg, Leverkusen-Porto ou encore Shakhtar-Benfica.

Quelques minutes après le tirage au sort des 8es de finale de Ligue des Champions, Josephine Henning et Frédéric Kanouté ont procédé au tirage au sort des 16es de finale de Ligue Europa depuis Nyon, au siège de l’UEFA. Et ils nous ont réservé quelques belles affiches, avec notamment un Bayer Leverkusen, reversé de la C1, face au FC Porto.

Les affiches des 16es de finale (allers le 20 février, retours le 27 février) :

– Wolverhampton (ANG) – Espanyol (ESP)

– Sporting CP (POR) – Istanbul Basaksehir (TUR)

– Getafe (ESP) – Ajax Amsterdam (P-B)

– Bayer Leverkusen (ALL) – FC Porto (POR)

– FC Copenhague (DAN) – Celtic Glasgow (ÉCO)

– APOEL (CHY) – FC Bâle (SUI)

– CFR Cluj (ROU) – Séville FC (ESP)

– Olympiaco (GRÈ) – Arsenal (ANG)

– AZ (P-B) – LASK (AUT)

– FC Bruges (BEL) – Manchester United (ANG)

– Ludogorets (BUL) – Inter Milan (ITA)

– Eintracht Francfort (ALL) – Salzbourg (AUT)

– Shakhtar Donetsk (UKR) – Benfica (POR)

– Wolfsbourg (ALL) – Malmö (SUÈ)

– AS Roma (ITA) – La Gantoise (BEL)

– Glasgow Rangers (ÉCO) – Braga (POR)

