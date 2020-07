L’Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, Modibo Traoré, nommé Directeur du CONFEJES : le ministère de la Jeunesse et des Sport salue la décision

Dans un communiqué publié hier, jeudi 9 juillet 2020, le ministère de la Jeunesse et des Sports a salué la nomination de Modibo Traoré, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, au poste de Directeur des programmes de la conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES), pour un mandat de trois (3) ans. Amadou Diarra Yalcouyé a remercié les ministres membres du CONFEJES, au nom du Gouvernement de la République du Mali et tous les soutiens de Modibo Traoré durant le processus de sa réélection. « Le ministère de la Jeunesse et des Sports félicite Monsieur Traoré pour sa nomination et lui réitère son appui constant dans l’exercice de sa mission de promotion du plein épanouissement des jeunes de l’espace francophone », a-t-on lu dans le communiqué publié hier, 8 juillet.

La CFR salue l’adresse d’IBK à la Nation

L’adresse effectuée par IBK à la Nation a été saluée par les membres de la convergence des forces républicaines (CFR). Dans un communiqué publié ce jeudi 9 juillet, la CFR manifeste son soutien au régime, clarifiant que le discours tenu par IBK est marqué par un « sens élevé » de l’État. « La CFR constate qu’après plusieurs semaines de dialogue avec les forces vives, le président de la République a entendu les aspirations des Maliens », indique-t-on dans le communiqué. Ces pros régimes expriment leur joie saluant « la justesse et la clarté des idées forces » annoncées par IBK. La convergence des forces républicaines invite le M5-RFP à faire diligemment siennes idées forces du président de la République, voire à œuvrer dans le sens de leur mise en œuvre. Ce dans le cadre d’un Accord politique de rassemblement national passant par la mise en œuvre des recommandations issues du Dialogue national inclusif. Les partisans du régime appellent à la fibre patriotique de tous, pour la mise en application de la feuille de route présentée par Ibrahim Boubacar Keita pour la paix dans le pays.

Apaisement du climat politique : Une mission de femmes parlementaires en visite à Nioro

Dans le cadre de la résolution de cette crise que traverse le pays, une mission de femmes parlementaires s’est rendue chez le chérif de Nioro, Mohamed Ould Cheichnè alias M’Bouillé. La délégation était conduite par la députée Mme Aichatou Cissé dite Chatto. L’objet du déplacement consiste à trouver de remède à la crise sociopolitique de notre pays. Après l’accueil des femmes par le chérif, la cheffe de mission s’est exprimée au nom de la délégation. Face à la crise, Elle évoque leurs inquiétudes, demandant de l’aide au chérif. La délégation a plaidé pour la suspension du rassemblement du M5 prévu pour ce vendredi. Selon les informations, chérif aurait promis de faire de son mieux pour trouver une solution rapide à la crise.

Le comité des chefs d’état-major de la CEDEAO tient une réunion en visioconférence

Le mercredi 8 juillet 2020, une réunion a eu lieu entre les chefs d’état-major de la CEDEAO par visioconférence. C’était à la faveur de la 40eréunion du comité. Les points soulignés lors de ladite réunion concernent la revue du mandat des deux missions de la CEDEAO, la mission qu’occupe la CEDEAO en Guinée Bissau(ECOMIB) et en Gambie(ECOMIG). Dans le volet information, les chefs militaires ont fait le point du plan d’actions sur la lutte contre le terrorisme dans l’espace CEDEAO.Pour l’occasion, il était question de se pencher sur le financement d’ECOMIB et d’ECOMIG.

Tombouctou : la ligne électrique du périmètre maraicher d’Hali BORO inaugurée

L’inauguration de la ligne électrique du périmètre maraicher d’Hali BORO a été faite ce mardi, 7 juillet 2020 à Tombouctou. C’était en présence du gouverneur de la région, M. Ahmadou ag Koina, en compagnie du commandant de la force Barkhane, le colonel Guerry. Les travaux du nouveau joyau ont coûté 10.000.000 millions de nos francs. En plus du gouverneur, l’évènement a enregistré la présence du maire de la ville, voire certains représentants des FAMa.

Profitant de la circonstance, le maire a remercié le commandement militaire des deux forces et l’administration pour cette action qui, pour lui, permettra aux exploitants de 13 hectares d’augmenter la production des maraichages durant toutes les saisons. La cérémonie a pris fin par les pas de danse traditionnelle des exploitants exprimant leur joie. De ce fait, des cadeaux ont été offerts à la force Barkhane.

Cours de rattrapage organisé par les ONG AGIR et Save the Children dans le cercle de Yorosso

Dans le cercle de Yorosso, l’ONG AGIR et Save the Children ont eu l’initiative d’organiser des cours de rattrapage pour les filles vulnérables des classes du 1er et 2ème cycle fondamental. Les cours de rattrapage sont dispensés par 12 enseignants durant trois mois. Le démarrage des cours a, selon les informations, commencé ce mardi 7 juillet 2020.

Ségou : Des consultations publiques pour l’amélioration des services de l’état civil

Dans la région de Ségou, les conseillers municipaux et les chefs de quartiers s’étaient réunis pour des consultations publiques. L’objectif : améliorer les services de l’état civil. Via l’évènement, il s’agissait aussi de faciliter l’accès des usagers aux services publics.

KOUTIALA : les hommes de médias outillés sur la couverture médiatiquedu processus politique

Mardi, 07 juillet 2020, une formation de journalistes s’est tenue sur les techniques de couverture du processus politique ; les réformes institutionnelles ; et les activités parlementaires. Selon les organisateurs, l’objet de la formation vise à renforcer la compétence des participants. En l’occurrence, des journalistes venus des régions de Sikasso, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Bamako ont bénéficié de cette formation relative à la bonne couverture médiatique des activités. La formation qui dure trois jours était financée par Inter news.

SAN : des agents de santé formés sur le Coronavirus

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le district sanitaire de San, avec le soutien financier d’International Médical Corps ont organisé une formation de 3 jours sur le Coronavirus. C’était le mercredi 8 juillet 2020, en présence de plusieurs agents de santé du 11 CSCOM du cercle de San. La formation avait pour but de renforcer la connaissance des participants sur la pandémie.

