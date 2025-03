Alors que Liverpool prépare une profonde refonte de son effectif cet été, le FC Barcelone suit de près deux joueurs des Reds : Luis Díaz et Mohamed Salah. Si le Colombien semblait initialement être la cible privilégiée du club catalan, l’arrivée possible de l’attaquant égyptien, libre de tout contrat, pourrait bouleverser les plans. Entre les exigences financières de Liverpool et la concurrence du marché saoudien, le Barça devra faire un choix stratégique pour renforcer son attaque en vue de la saison 2025-2026.

Le marché des transferts est en pleine effervescence à Liverpool, et le FC Barcelone surveille de près les opportunités qui pourraient en découler. Après une saison marquée par la désillusion européenne mais probablement réjouissante en championnat, les Reds préparent une grande restructuration sous la houlette d’Arne Slot. L’une des décisions majeures concerne l’avenir de Luis Díaz, l’ailier colombien qui pourrait être sacrifié afin de générer des fonds pour financer de nouvelles recrues. Deco, le directeur sportif du Barça, voit en lui un candidat idéal pour renforcer l’effectif en vue de la saison 2025-2026. Son profil technique et sa capacité à évoluer aussi bien sur l’aile qu’en soutien de l’attaque séduisent le club catalan. Toutefois, le principal obstacle à cette opération reste le prix du transfert. Liverpool ne compte pas brader son joueur et exige une somme conséquente, ce qui pourrait compliquer les négociations pour le Barça, dont les finances demeurent fragiles.

Parallèlement, un autre dossier prend de l’ampleur : celui de Mohamed Salah. L’attaquant égyptien, pilier du Liverpool depuis plusieurs saisons, arrive en fin de contrat et a déjà exprimé son intention de quitter la Premier League. Contrairement à Luis Díaz, son départ ne nécessiterait aucun frais de transfert, ce qui le rend particulièrement attractif pour des clubs en quête de renforts offensifs à moindre coût. À 33 ans, Salah conserve un niveau de performance élevé et reste un attaquant redoutable capable de faire basculer un match à lui seul, malgré le faux pas contre le PSG en Ligue des Champions. Cette situation place le FC Barcelone devant un dilemme : investir une somme importante pour un joueur plus jeune et prometteur comme Díaz, ou miser sur l’expérience et la gratuité d’un Salah encore compétitif au plus haut niveau.

Les Blaugrana misent tout sur l’Egyptien

L’intérêt du Barça pour Salah ne date pas d’hier. Dès la fin de l’année 2023, des rumeurs indiquaient que l’international égyptien avait été proposé au club catalan. Son style de jeu, sa vitesse et sa précision devant le but en font un renfort de choix pour un Barça en quête d’un attaquant capable d’évoluer sur les ailes et de finir les actions. Si le club venait à privilégier cette option, cela pourrait compromettre définitivement l’arrivée de Luis Díaz. En effet, avec des finances limitées, il est peu probable que le Barça puisse recruter les deux joueurs en une seule fenêtre de transfert. Salah pourrait ainsi involontairement barrer la route de Díaz, forçant ce dernier à explorer d’autres pistes, que ce soit en Angleterre ou ailleurs en Europe.

Enfin, un élément majeur pourrait encore faire basculer ces négociations : l’influence du marché saoudien. Depuis plusieurs saisons, les clubs d’Arabie Saoudite surveillent attentivement la situation de Salah, prêts à lui offrir un salaire exorbitant pour le convaincre de rejoindre leur championnat. Luis Díaz, bien que plus jeune, attire également l’attention des formations saoudiennes, qui cherchent à attirer des talents de renom pour renforcer la visibilité de leur ligue. Si ces offres se concrétisent, elles pourraient rendre la décision du Barça encore plus difficile, car il faudra agir rapidement pour éviter de perdre les deux joueurs. Quoi qu’il en soit, la situation à Liverpool crée une véritable opportunité pour le club catalan, qui devra faire preuve de stratégie et de rapidité pour s’assurer un renfort de poids en attaque.

